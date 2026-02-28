Tổng thống Trump tuyên bố có quyền tái tranh cử lần nữa

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Chỉ vài phút sau khi bắt đầu bài phát biểu tại một cuộc vận động mang phong cách tranh cử ở Corpus Christi, bang Texas hôm 27/2, Tổng thống Donald Trump bắt đầu liệt kê một loạt những thành tựu được cho là đạt được trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

“Tôi đã ở đây một năm. Nghĩ mà xem, một năm, hơn một chút so với một năm. Thời gian trôi nhanh. Thời gian trôi nhanh”, ông nói.

Ông tiếp tục: “Có lẽ chúng ta nên làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Chúng ta có nên làm thêm một nhiệm kỳ nữa không? Thêm một nhiệm kỳ nữa”.

Khi đám đông những người ủng hộ tập trung để nghe ông phát biểu reo hò, ông tuyên bố mình “có quyền” hưởng một nhiệm kỳ thứ ba “bởi vì cuộc bầu cử năm 2020 đã “bị đánh cắp” khi ông thua ứng viên Dân chủ Joe Biden.

“Thực ra chúng ta sẽ có quyền được như vậy”, ông nói thêm.

Trước đây, ông Trump cũng từng nêu ý tưởng tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa tại Nhà Trắng bất chấp tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ không cho phép điều này.

Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận sự bất khả thi của việc phục vụ nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 4 năm tại Nhà Trắng. Trong một buổi tiếp đón dịp Giáng sinh hồi năm ngoái, ông nói ông “còn hơn 3 năm một chút” trước khi phải chuyển giao quyền lực.

Hôm qua, ông cũng nói với các phóng viên trên chuyên cơ rằng ông không muốn cân nhắc một kịch bản giả định tranh cử phó tổng thống vào năm 2028 vì điều đó sẽ “quá lắt léo”.

Bài phát biểu hôm qua của ông Trump nằm trong chuỗi sự kiện mà Nhà Trắng mô tả là nhằm quảng bá thành tích kinh tế của chính quyền trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, dù bài phát biểu chuẩn bị sẵn có đề cập đến chính sách năng lượng và những thành tựu kinh tế mà chính quyền tuyên bố đạt được trong 13 tháng đầu nhiệm kỳ, ông và các đồng minh đảng Cộng hòa có thể đang đối mặt với thách thức để thuyết phục cử tri.

Các kết quả thăm dò gần đây cho thấy một bộ phận cử tri hoài nghi về các ưu tiên của ông và ngày càng đặt câu hỏi liệu các sáng kiến chính sách của ông Trump có thực sự giúp giải quyết những vấn đề ông tuyên bố xử lý khi tái đắc cử hay không.

Chính sách thuế quan của ông Trump đã thay đổi trong tuần qua sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết mang tính bước ngoặt rằng ông không thể áp thuế bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977.