Tổng thống Trump tiết lộ tập thể dục tối đa 1 phút mỗi ngày

Tổng thống Donald Trump yêu thích chơi golf (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thói quen tập thể dục của ông chỉ kéo dài tối đa 1 phút mỗi ngày, khi ông ký sắc lệnh khôi phục giải thưởng thể dục dành cho trẻ em hôm 5/5.

“Tôi tập thể dục nhiều lắm, chỉ khoảng 1 phút mỗi ngày, tối đa là như vậy, nếu may mắn”, ông Trump nói trước khi ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump cũng pha trò về việc ít tập thể dục với Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. Ông Robert đã kể lại một câu chuyện về cha mình, Robert F. Kennedy, từng đi bộ quãng đường dài 80km.

Ông Robert F. Kennedy Jr. nói rằng việc này rất dễ dàng đối với một người chơi golf giỏi như Tổng thống Trump vì “ông ấy đi bộ 14km mỗi ngày trên sân golf vào cuối tuần”.

Một số học sinh cũng đứng cạnh Tổng thống Trump khi ông ký sắc lệnh.

Tổng thống cũng vỗ nhẹ vào cánh tay một học sinh và hỏi cậu bé có phải là một "người khỏe mạnh" không. Cậu bé trả lời: "Vâng, thưa ngài".

"Cháu nghĩ cháu có thể đấu với ta không?", ông Trump nói, rồi cười và nói thêm: "Ta nghĩ cháu có thể”.

Tổng thống Trump từng tiết lộ ông không hứng thú với việc tập thể dục, ngoài việc chơi một vòng golf.

“Tôi không thích. Việc đó chán lắm. Đi bộ trên máy chạy bộ hoặc chạy hàng giờ liền như một số người vẫn làm, việc đó không dành cho tôi”, ông Trump chia sẻ.

Theo Tổng thống Trump, ông có rất nhiều năng lượng nhờ gen di truyền từ cha mẹ.

“Di truyền rất quan trọng. Và tôi có gen rất tốt”, ông Trump nhấn mạnh.

Tương tự người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Trump, 79 tuổi, đang phải đối mặt với những câu hỏi từ công chúng về vấn đề sức khỏe.

Ông Trump bị nghi ngờ sử dụng lớp trang điểm và băng dán y tế trên tay. Ông cũng được nhìn thấy buồn ngủ trong một cuộc họp nội các vào tháng 12 cũng như tại một cuộc họp quảng bá việc giảm chi phí thuốc giảm cân.

Hồi tháng 1, Tổng thống Trump xác nhận ông uống “nhiều aspirin hơn mức bác sĩ khuyến cáo”, nhưng khẳng định “sức khỏe vẫn hoàn hảo”.

Ông Trump cho rằng liều lượng aspirin cao mà ông uống hàng ngày khiến ông dễ bị bầm tím, và các bác sĩ đã khuyến nghị ông giảm liều, nhưng ông từ chối lời khuyên đó vì đã dùng thuốc này suốt 25 năm.

Tổng thống Trump cho biết ông đã làm theo lời khuyên của đội ngũ trợ lý là giảm nhịp độ làm việc, bao gồm việc dành thời gian tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông, nơi được gọi là “Nhà Trắng mùa đông”. Họ cũng khuyên ông cố gắng giữ tỉnh táo trong các sự kiện công cộng.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Barbabella, nói với Wall Street Journal rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang có “sức khỏe xuất sắc và hoàn toàn phù hợp để thực hiện công việc của một tổng tư lệnh”. Nhà Trắng cũng cung cấp một bản phân tích tóm tắt bằng AI từ điện tâm đồ của Tổng thống Trump, cho thấy “tuổi tim” của ông là 65.