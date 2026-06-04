Tổng thống Trump tiết lộ cơn giận dữ với Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2025 (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông đã nổi giận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi hai nhà lãnh đạo điện đàm gần đây.

“Tôi đã nói vậy”, ông Trump nói khi được hỏi liệu ông có chỉ trích ông Netanyahu hay không.

“Tôi khá khó chịu vì ông ấy liên tục gây chiến với Li Băng. Đến một lúc nào đó tôi đã nói: “Chúng ta phải dừng việc này lại. Chúng ta phải dừng nó lại””, ông Trump nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông vẫn có “mối quan hệ rất tốt” với Thủ tướng Israel.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã đẩy ông vào cuộc xung đột với Iran.

Trước đó, Axios đưa tin Tổng thống Trump đã giận dữ thúc giục Thủ tướng Netanyahu hủy bỏ các cuộc tấn công dự kiến ​​vào thủ đô Beirut của Li Băng, cảnh báo rằng việc leo thang xung đột có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran cũng như một thỏa thuận ngừng bắn.

Axios mô tả đây là một trong những cuộc điện đàm căng thẳng nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái.

Một nguồn tin được thông báo về cuộc điện đàm cho biết Tổng thống Trump đã “nổi nóng” và lớn tiếng với Thủ tướng Netanyahu.

Tổng thống Mỹ được cho là đã nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel. Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ lo ngại rằng Thủ tướng Netanyahu đã leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây, khi các cuộc tấn công của Israel khiến thương vong của dân thường ngày càng tăng và nhiều tòa nhà bị san phẳng để nhắm mục tiêu vào các chỉ huy của Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng.

Israel đã tăng cường chiến dịch quân sự ở Li Băng trong những ngày gần đây, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các chỉ huy và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến sâu hơn vào miền nam Li Băng, chiếm giữ lâu đài Beaufort, một pháo đài 900 năm tuổi và là một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.

Các nhà chức trách y tế Li Băng tuần này cho biết hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3. Hành động leo thang của Israel đã vấp phải sự chỉ trích từ Iran, khi Tehran nhiều lần khẳng định khuôn khổ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng bao gồm cả Li Băng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo các hành động quân sự của Israel có thể làm đổ vỡ tiến trình ngoại giao.

Tehran cảnh báo sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, vì một bản ghi nhớ đang được đàm phán với Washington đã nêu rõ việc chấm dứt các hành động giao tranh ở Li Băng.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, Washington không muốn Israel sẽ phải chấp nhận và chịu đựng các cuộc tấn công liên tục từ Hezbollah nhằm vào dân thường của mình.