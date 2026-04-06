Tổng thống Trump tiết lộ chiến dịch giải cứu phi công hiếm gặp ở Iran

Hình ảnh do truyền thông Iran công bố được cho là xác máy bay Mỹ ở Iran (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã giải cứu thành viên tổ bay/sĩ quan F-15 bị thương nặng, một người vô cùng dũng cảm, từ sâu trong vùng núi của Iran. Quân đội Iran đã ráo riết truy lùng với lực lượng đông đảo và đã tiến rất gần. Ông là một Đại tá được kính trọng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 5/4.

Theo Tổng thống Trump, “kiểu đột kích này hiếm khi được thực hiện vì mức độ nguy hiểm đối với “con người và trang thiết bị”. Ông cho biết chiến dịch như vậy "hầu như không xảy ra”.

“Cuộc đột kích thứ hai diễn ra sau cuộc đầu tiên, khi chúng tôi giải cứu phi công giữa ban ngày - điều cũng rất bất thường - với thời gian hoạt động trên không phận Iran kéo dài 7 giờ. Một màn thể hiện tuyệt vời về lòng dũng cảm và tài năng của tất cả mọi người tham gia”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump thông báo ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng với quân đội tại Phòng Bầu dục vào 13h ngày 6/4 (giờ Mỹ) về chiến dịch giải cứu phi công ở Iran.

Trong bài đăng trước đó, Tổng thống Trump cũng xác nhận lực lượng Mỹ đã giải cứu thành công phi công của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran sau chiến dịch giải cứu với sự tham gia của hàng chục máy bay.

“Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử, dành cho một trong những sĩ quan phi hành đoàn tuyệt vời của chúng ta, người cũng là một Đại tá rất được kính trọng. Tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng anh ấy hiện đã an toàn và khỏe mạnh!”, ông Trump thông báo.

Ông nói thêm, quân nhân này “đã bị thương, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi”.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm đầy rủi ro sau khi một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ rơi và đang được chăm sóc y tế, trong khi thành viên còn lại mất tích cho đến khi được giải cứu.

Ông Trump cho biết, dưới sự chỉ đạo của mình, “quân đội Mỹ đã cử hàng chục máy bay” để giải cứu quân nhân này, đồng thời khẳng định “không một người Mỹ nào” thiệt mạng trong suốt chiến dịch.

Ông nói thêm, quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí “24 giờ/ngày” và “lập kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc giải cứu”.

“Quân đội Mỹ đã cử hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí đáng gờm nhất thế giới, để đưa anh ấy trở về”, ông Trump nói.

“Đây là lần đầu tiên trong ký ức quân sự mà 2 phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt, sâu trong lãnh thổ của đối thủ. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại một chiến binh Mỹ nào phía sau!”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết cuộc giải cứu kép này chứng minh “ưu thế và sự thống trị trên không phận Iran”. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị lực lượng Iran bắn hạ như thế nào.

Theo nguồn tin của Al Jazeera, phi công Mỹ đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Mỹ và Iran. Chiến dịch được cho là có sự tham gia của hàng trăm lính đặc nhiệm Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết cuộc tìm kiếm bất kỳ phi hành đoàn nào mất tích "cho đến nay vẫn chưa thành công".

Hãng tin bán chính thức Mehr News cũng lan truyền một tuyên bố từ tỉnh trưởng tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad (Iran) khẳng định rằng Mỹ đã giải cứu được thành viên phi hành đoàn mất tích là "một chiêu trò”.

Truyền thông Iran đã công bố một bức ảnh gây sốc, được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran chụp lại, dường như cho thấy “thi thể của một binh sĩ Mỹ bên trong xác máy bay bị phá hủy”.

Theo truyền thông Iran, tuyên bố của chính phủ Mỹ về việc giải cứu thành công các phi công của chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran là sai sự thật.

Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đã gỡ bỏ một hình ảnh mà họ cho là chụp một phần thi thể của một binh sĩ Mỹ trong máy bay bị bắn rơi, với lý do nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh này. Fars cho biết họ đang xem xét hình ảnh này và sẽ công bố kết luận sau.