Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" với Iran, dọa tấn công trở lại mạnh hơn

“Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã thỏa thuận, điều này có lẽ là một giả định lớn, thì chiến dịch Cuồng nộ huyền thoại sẽ kết thúc, và cuộc phong tỏa hiệu quả cao sẽ cho phép eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả, kể cả Iran”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/5, đề cập tới chiến dịch Cuồng nộ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump cảnh báo các cuộc tấn công sẽ được nối lại ở mức độ và cường độ "cao hơn nhiều" nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.

“Nếu họ không đồng ý, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, và đáng tiếc là, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây”, Tổng thống Trump cho biết thêm.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump đã cảnh báo các lực lượng Iran rằng họ sẽ bị "thổi bay khỏi mặt đất" nếu cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.

Mặt khác, ông khẳng định cuộc chiến với Iran “cơ bản đã kết thúc nếu xét về mặt quân sự”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran đã kết thúc.

Ngoại trưởng Rubio và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục nêu rõ lập trường rằng Iran không được phép kiểm soát giao thông qua eo biển, không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump ngày 5/5 thông báo tạm dừng chiến dịch của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu qua eo biển Hormuz do có “những tiến triển vượt bậc” trong tiến trình đàm phán với Iran.

“Chúng tôi đã cùng đồng ý rằng, trong khi lệnh phong tỏa (các cảng của Iran) vẫn giữ nguyên hiệu lực toàn diện, chiến dịch Dự án Tự do sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, ông Trump thông báo.

Ông cho biết thêm: “Chúng ta đã đạt được tiến triển vượt bậc để hướng tới một thỏa thuận hoàn thiện và cuối cùng với các đại diện của Iran".

Theo giới quan sát, động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump cho thấy Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran, nhanh chóng tìm cách mở lại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran “chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện” với Mỹ.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Các quan chức Mỹ và Iran mới chỉ tổ chức một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp, nhưng các nỗ lực thiết lập các cuộc gặp tiếp theo cho đến nay vẫn thất bại.

Hãng tin Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp ký một bản ghi nhớ dài 1 trang để chấm dứt xung đột.

Theo Axios, quyết định của Tổng thống Trump về việc đình chỉ chiến dịch hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz có liên quan đến tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Theo hai nguồn tin được Axios trích dẫn, các cuộc đàm phán về nội dung chi tiết của một thỏa thuận nhằm mở cửa eo biển Hormuz, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể diễn ra tại Islamabad hoặc Geneva. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, lực lượng Mỹ có thể nối lại việc phong tỏa hoặc các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.