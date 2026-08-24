Tổng thống Trump phất cờ khởi động giải đua ô tô đặc biệt ở Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy cờ xanh bắt đầu chặng đua (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump khép lại chuỗi các hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh nước Mỹ bằng một cuộc đua ô tô đặc biệt trên đường phố Washington, khi đây là lần đầu tiên các tay đua lao qua những địa danh mang tính biểu tượng của thủ đô.

Xe đua trong giải Freedom 250 Grand Prix của IndyCar đã chạy qua National Mall, đi ngang Điện Capitol, dọc đại lộ Pennsylvania lịch sử và vòng qua Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, trở thành sự kiện tâm điểm vào chiều 23/8.

Các quan chức cho biết cuộc đua dự kiến thu hút khoảng 200.000 khán giả, trong khi vé vào cửa được phát miễn phí. Vé vào các khu vực câu lạc bộ riêng bên đường đua được bán với giá 5.000 USD.

Đoàn xe hộ tống của ông Trump đã chạy một vòng danh dự quanh đường đua trước khi ông phất cờ xanh để chính thức bắt đầu chặng đua.

Thông thường tại các chặng đua IndyCar, cờ xanh được phất từ một tháp tại khu vực vạch xuất phát/đích. Tuy nhiên, lần này ông Trump vẫn ở trong khu vực dành cho tổng thống khi cuộc đua bắt đầu.

Cuộc đua là sự kiện thể thao mới nhất trong một loạt hoạt động mà chính quyền ông Trump phối hợp tổ chức để kỷ niệm Quốc khánh nước Mỹ.

Đoàn xe hộ tống ông Trump xuất hiện trên đường đua (Ảnh: AFP).

Ông mở đầu mùa hè bằng một giải đấu võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Sau đó, ông cũng trao cúp cho đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup trên đất Mỹ.

Đầu tháng 8, ông xuất hiện tại “Patriot Games”, sự kiện kết hợp giữa chương trình trò chơi truyền hình và các cuộc thi điền kinh dành cho học sinh trung học, được phát sóng trên kênh thể thao ESPN.

Đối với ông Trump, những sự kiện này giúp nâng cao hình ảnh của ông cả trong nước lẫn trên trường quốc tế.

Bối cảnh đặc biệt của chặng đua với Điện Capitol và các bảo tàng lịch sử ở phía sau, gây phấn khích cho các tay đua. “Thật là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức cuộc đua”, tay đua Kyle Kirkwood, người giành chiến thắng, nói với Fox Sports sau khi về đích.