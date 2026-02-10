Tổng thống Trump: Nước Mỹ đang trải qua “nền kinh tế Trump”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nước Mỹ đã và đang trải nghiệm “nền kinh tế Trump”.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Vào thời điểm nào thì chúng ta đang ở trong nền kinh tế Trump?”. Ông Trump đáp: “Tôi cho là ngay bây giờ. Tôi rất tự hào về nó”.

Ông Trump tuyên bố GDP của Mỹ đã tăng 5,6% trong thời gian ông nắm quyền.

Bộ Lao động Mỹ chưa công bố dữ liệu cho quý IV năm ngoái do chính phủ đóng cửa. Dù hầu hết các ước tính về tăng trưởng của quý này đều thấp hơn nhiều, Tổng thống Trump dường như đang đề cập tới dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, từng có lúc lên tới 5,4%.

Theo Bộ Lao động Mỹ, GDP của nước này tăng 4,4% trong quý III năm 2025. Nền kinh tế Mỹ chưa từng tăng trưởng trên 5% trong bất kỳ quý nào kể từ năm 2021, khi Mỹ đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Sản lượng kinh tế của Mỹ thậm chí suy giảm trong quý I năm 2025, một phần do các chính sách thương mại và thuế quan dự kiến mà ông Trump sau đó công bố vào tháng 4.

“Tôi nghĩ năm 2026 thậm chí còn tốt hơn. Anh biết đấy, hàng trăm tỷ USD đang đổ vào nước ta. Thực ra là hàng nghìn tỷ, 18.000 tỷ USD đang được đầu tư vào đất nước chúng ta ngay lúc này. Và các nhà máy, xí nghiệp cùng hàng nghìn doanh nghiệp đang được xây dựng trên khắp cả nước”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói rằng nền kinh tế đang hoạt động tốt đến mức đảng Dân chủ đang từ bỏ thông điệp về “khả năng chi trả”. Ông cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về mức giá sinh hoạt cao dai dẳng.

“Chính họ là những người gây ra vấn đề. Tôi tiếp quản một mớ hỗn độn trên mọi phương diện”, ông Trump đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

Trong khi lạm phát của Mỹ lên mức 9,1% vào tháng 6/2022, mức cao nhất trong hơn 40 năm, thì đến tháng 1/2025, thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng, lạm phát đã hạ nhiệt xuống còn 3%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4% vào tháng 12/2025, sau khi chạm mốc 4% vào tháng 1 năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã duy trì dưới 5% kể từ tháng 9 năm 2021, sau khi tăng vọt trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đa số người Mỹ nói với các hãng thăm dò rằng họ không hài lòng với tình trạng của nền kinh tế. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai một chiến lược vận động dồn dập nhằm đưa thông điệp kinh tế của mình tới các bang chiến địa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Một cuộc khảo sát của NPR/Marist/PBS News được công bố tuần trước cho thấy 36% người trưởng thành nói rằng họ tán thành cách ông Trump xử lý các vấn đề kinh tế, trong khi 59% không tán thành.