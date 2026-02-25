Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thế giới
Dòng sự kiện : Mỹ muốn thâu tóm Greenland Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
Tổng thống Trump: Nước Mỹ đã trở lại tốt hơn, mạnh mẽ hơn

Tổng thống Trump: Nước Mỹ đã trở lại tốt hơn, mạnh mẽ hơn

(Dân trí) - Phát biểu ngay đầu Thông điệp liên bang, Tổng thống Donald Trump khẳng định "Nước Mỹ đã trở lại lớn hơn, tốt hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Đức Hoàng
Đức Hoàng