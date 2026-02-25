Tổng thống Trump: Nước Mỹ đã trở lại tốt hơn, mạnh mẽ hơn (Dân trí) - Phát biểu ngay đầu Thông điệp liên bang, Tổng thống Donald Trump khẳng định "Nước Mỹ đã trở lại lớn hơn, tốt hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết".