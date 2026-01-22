Tổng thống Trump nói về “vũ khí bí mật” chưa từng được biết đến của Mỹ

Hệ thống vũ khí laser trên tàu khu trục USS Dewey của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

“Đất nước của chúng tôi và thế giới đang đối mặt với những rủi ro lớn hơn bao giờ hết. Bởi vì tên lửa, bởi vì vũ khí hạt nhân, bởi vì những loại vũ khí chiến tranh mà tôi thậm chí không thể nhắc đến”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos ngày 21/1.

Ông Trump cũng đề cập đến chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela vào đầu tháng này, trong đó quân đội Mỹ đã sử dụng loại vũ khí bí mật khiến lực lượng Venezuela không thể phản ứng.

“Hai tuần trước, họ đã chứng kiến những loại vũ khí mà trước đây chưa ai từng nghe tới. Họ không thể bắn nổi một phát đạn nào về phía chúng tôi. Họ nói: chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi thứ hoàn toàn rối loạn”, ông Trump nói.

“Họ nói rằng: Chúng tôi đã ngắm trúng mục tiêu, bóp cò, nhưng thực chất không có gì xảy ra cả. Không có tên lửa phòng không nào được phóng lên. Có một quả được phóng lên khoảng chừng 9m rồi rơi thẳng xuống ngay cạnh những người đã bắn nó”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài News Nation ngày 20/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sở hữu những loại vũ khí tiên tiến mà công chúng và thế giới không biết đến, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ quân sự tối tân trong chiến dịch đột kích tại Venezuela.

Khi được hỏi về các tin đồn cho rằng Mỹ đã sử dụng những loại vũ khí phi truyền thống, bao gồm cả công nghệ “sóng âm”, ở Venezuela, ông Trump nói: “Chúng tôi có những loại vũ khí mà không ai biết đến, và tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là không nên nói về chúng, nhưng chúng tôi có những vũ khí rất đáng kinh ngạc".

Ngày 3/1, Mỹ phát động một chiến dịch đột kích nhằm vào Venezuela, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Mặc dù một số bình luận trên truyền thông và mạng xã hội cho rằng Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí mới hoặc bí mật, bao gồm thiết bị “sóng âm” hay vũ khí năng lượng định hướng, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía chính quyền Mỹ liên quan tới việc triển khai các hệ thống như vậy.

Những thông tin về việc sử dụng công nghệ tiên tiến chủ yếu dựa trên lời kể của nhân chứng, và các hãng truyền thông lớn chưa xác nhận các tuyên bố này.

Theo Independent, vũ khí âm thanh sử dụng các sóng âm cường độ cao để làm đối phương mất khả năng chiến đấu. Một số loại phát ra chùm âm thanh tập trung gây đau đớn trực tiếp, trong khi những loại khác dùng tần số cao để tác động đến các nhóm tuổi khác nhau tùy theo khả năng nghe. Các tác động có thể gồm đau đầu, mất thăng bằng, rối loạn nhận thức và tổn thương thính giác lâu dài.

Theo Fox News, một nhân chứng tự nhận là vệ sĩ của Tổng thống Maduro nói rằng họ không thể đứng vững sau khi "vũ khí được triển khai".

“Có lúc họ phóng ra thứ gì đó, tôi không biết mô tả thế nào. Nó giống như một làn sóng âm thanh cực mạnh. Tôi cảm thấy như đầu mình bị ép từ bên trong", Fox News dẫn lời nhân chứng cho biết.

Theo nguồn tin này, những người chịu ảnh hưởng của vũ khí bị chảy máu mũi, nôn, ngã xuống đất và không thể cử động và không đứng dậy được "sau khi vũ khí âm thanh được kích hoạt". Người này thừa nhận chưa từng thấy điều gì như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết 83 người đã thiệt mạng hồi đầu tháng này khi Mỹ đột kích thủ đô Caracas.

Chuyên gia nhận định về vũ khí bí mật của Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích quân sự kỳ cựu của Nga Viktor Litovkin cho rằng “đó hoàn toàn không phải là vũ khí bí mật, bởi nó đã được biết đến từ rất lâu”.

Theo chuyên gia Litovkin, loại vũ khí này “thuộc nhóm vũ khí phi sát thương, không gây chết người mà chỉ khiến con người mất khả năng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, và thường được sử dụng để giải tán các cuộc biểu tình”.

“Vũ khí sóng âm’ hay âm thanh này là sự điều biến tần số cao của sóng âm mà tai người không thể nghe thấy, nhưng có thể tác động rất mạnh lên màng nhĩ, hệ thần kinh và não bộ, đôi khi gây nôn mửa, ngất xỉu…”, chuyên gia nói thêm.

“Tất cả những điều này đã được biết đến từ lâu. Không có gì là bí mật về loại vũ khí này”, ông Litovkin nhận định.

Nhà phân tích không loại trừ khả năng trong chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela, Mỹ đã sử dụng loại vũ khí âm thanh này kết hợp với các hệ thống tác chiến điện tử và xung điện từ, vốn có thể “thiêu hủy hoàn toàn các thiết bị điện tử”.

Chuyên gia quân sự Mikhail Khodaryonok nói với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng Mỹ chắc chắn có vũ khí bí mật.

"Lực lượng đặc nhiệm Mỹ chắc chắn sở hữu các khí tài đặc biệt và sử dụng chúng trong các hoạt động của mình. Việc trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm những phương tiện như vậy nhìn chung là một bí mật quốc gia và quân sự lớn, vì điểm mấu chốt của việc sử dụng các phương tiện đặc biệt này nằm ở hiệu ứng bất ngờ”, chuyên gia Khodaryonok cho biết thêm.