Tổng thống Trump nói về ứng viên kế nhiệm tiềm năng

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “có xu hướng” ủng hộ một người kế nhiệm khi được hỏi về việc liệu Phó Tổng thống JD Vance hay Ngoại trưởng Marco Rubio nhiều khả năng trở thành người kế nhiệm ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2028.

Tuy nhiên ông không muốn đi sâu vào chủ đề này lúc này, từ chối đứng về phía nào trong cuộc tranh luận.

“Chúng ta còn 3 năm nữa. Bạn biết đấy, tôi có 2 người đang làm rất tốt. Tôi không muốn có một cuộc tranh cãi, hay tôi không muốn dùng từ đấu đá. Đó sẽ không phải là một cuộc đấu. Nhưng hãy nhìn xem, ông JD Vance thật tuyệt vời, và ông Marco Rubio cũng thật tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói.

Dường như ám chỉ ông Rubio, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi cho rằng một người có phần ngoại giao hơn người kia”. Mặc dù vậy, ông coi ông Rubio và ông Vance đều là những người có trí tuệ ở mức rất cao.

“Tôi nghĩ có sự khác biệt về phong cách. Bạn biết đấy, bạn có thể tự thấy phong cách. Nhưng cả 2 đều rất có năng lực. Tôi thực sự nghĩ thế này: Sự kết hợp giữa JD Vance và Marco Rubio sẽ rất khó bị đánh bại, tôi nghĩ vậy. Nhưng trong chính trị thì bạn không bao giờ biết, đúng không”.

Ông Trump thường nói rằng 2 người nên ra tranh cử cùng nhau trong cùng một liên danh. Cuộc bầu cử năm 2028 sẽ là một cuộc đua rộng mở ở cả phía đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ, và các danh sách ứng viên đông đảo được dự đoán sẽ xuất hiện.

Ông Vance, cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Ohio, cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Trump về khả năng ra tranh cử sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Cũng có suy đoán trong giới nội bộ đảng Cộng hòa rằng ông Rubio, cựu thượng nghị sĩ bang Florida, người từng tranh cử đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2016, có thể sẽ tìm cách tranh cử tổng thống. Ông Rubio chưa khép lại cánh cửa ra tranh cử năm 2028, nhưng từng ca ngợi ông Vance là một ứng viên tiềm năng mạnh.

Cả ông Rubio và ông Vance đều được coi là “cánh tay nối dài” của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Bản thân ông Trump từng nói đùa về khả năng tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, trái với quy định của hiến pháp.

Khi được hỏi liệu ông có thấy “bất kỳ kịch bản nào” mà theo đó ông vẫn sẽ là tổng thống khi nhiệm kỳ của tổng thống tiếp theo bắt đầu vào tháng 1/2029 hay không, chủ nhân Nhà Trắng nói: “Tôi không biết. Điều đó sẽ rất thú vị”.