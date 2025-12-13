Tổng thống Trump nói Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn hoàn toàn

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 ở Malaysia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Họ đã đồng ý chấm dứt mọi tiếng súng có hiệu lực từ tối nay và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu. Cả 2 nước đều sẵn sàng vì hòa bình và tiếp tục hoạt động thương mại với Mỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 12/12.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ đưa lệnh ngừng bắn Thái Lan - Campuchia “trở lại đúng hướng”. Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì sự hỗ trợ trong nỗ lực hòa bình.

Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với lãnh đạo 2 nước nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia mà ông đã làm trung gian hồi đầu năm nay.

Ông Trump nói rằng ông đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet “về sự tái bùng phát rất đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài nhiều năm của họ” và cả 2 đã đồng ý chấm dứt xung đột.

Giao tranh ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát trở lại đầu tuần này sau hơn 6 tuần 2 bên ký thỏa thuận hòa bình thông qua nỗ lực trung gian của ASEAN và Tổng thống Trump.

Theo thống kê của 2 nước, các cuộc giao tranh trong tuần qua đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hơn 260 người bị thương. Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán ở cả 2 phía biên giới. Hai bên cáo buộc lẫn nhau khiến xung đột tái bùng phát.

Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump hôm 12/12 về cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, nhưng không đề cập đến bất kỳ đột phá nào.

Hiện chưa rõ ông Trump có thể đảm bảo việc chấm dứt giao tranh như hồi tháng 7 hay không, khi ông nói với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan rằng các cuộc đàm phán về mức thuế cao của Mỹ chỉ có thể nối lại khi giao tranh kết thúc.

Ngoại trưởng Thái Lan trong tuần này nêu quan điểm rằng thuế không nên được dùng để gây áp lực lên Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, trong cuộc điện đàm hôm qua, ông Trump đã hỏi ông về tình hình đàm phán thương mại giữa Bangkok và Washington, và không cho thấy điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi giao tranh. “Ông ấy đã không gây bất kỳ áp lực nào”, ông nói.