Tổng thống Trump nói "Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro"

Theo báo New York Times, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô của Venezuela vào sáng nay. Nguyên nhân gây ra các vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

Các vụ nổ được ghi nhận trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Venezuela, bao gồm việc thiết lập sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (Southcom), liên tục phá hủy các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương, đồng thời áp đặt phong tỏa hải quân đối với các tàu chở dầu ra vào Venezuela.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã phá hủy các tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở cả vùng Caribe và Thái Bình Dương, tiến hành ít nhất 35 cuộc tấn công vào tàu thuyền và khiến ít nhất 115 người mà Mỹ gọi là “đối tượng khủng bố ma túy” thiệt mạng. Chính quyền Mỹ cho rằng đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp trong khu vực.

Chiến dịch gần nhất diễn ra cuối năm ngoái, khi quân đội Mỹ đánh chìm 2 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy và khiến 5 người thiệt mạng. Chính quyền Mỹ lập luận rằng các cuộc tấn công này là hợp pháp và Mỹ đang tham gia vào một “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy xuyên quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/12, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã "phá hủy" một "cơ sở lớn" ở Venezuela, khi ông khen ngợi nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ khu vực này, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiến hành hoạt động trên bộ nhằm vào mục tiêu nghi liên quan tới ma túy ở Venezuela kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch trấn áp ma túy trong khu vực.

Vào cuối tháng 11, ông Trump cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào "các mạng lưới buôn bán ma túy" ở Venezuela.

Trong khi đó, chính quyền Venezuela đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.