Tổng thống Trump nhận định về tình trạng của Lãnh tụ Tối cao Iran

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với NBC ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định ban lãnh đạo mới của Iran “lý trí hơn, rất thông minh” sau khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ khiến cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều trợ lý thân cận thiệt mạng.

Ông Trump nói rằng, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei, đã thay cha đảm nhiệm vị trí lãnh đạo và hiện “tham gia” vào quá trình phê duyệt thỏa thuận. Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

“Nếu ông ấy muốn, tôi sẽ làm vậy”, ông Trump nói, “nhưng tôi chưa nói chuyện trực tiếp với ông ấy”.

Theo Tổng thống Trump, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran “trẻ hơn” và “lý trí hơn”.

“Ông ấy bị thương. Bị thương khá nặng. Vì vậy ông ấy có sự dũng cảm nhất định. Nhiều người nếu bị thương nặng đến vậy sẽ không còn nghĩ đến chuyện “chúng ta đang làm việc với Mỹ như thế nào” nữa. Họ sẽ có những mối bận tâm khác. Vì vậy, có một sự dũng cảm nhất định. Nhưng ông ấy bị thương rất nghiêm trọng”, ông Trump nói về Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông Trump từ chối xác nhận liệu ông có biết chính xác nơi ở của Lãnh tụ Tối cao Iran hay không, cũng như liệu ông Mojtaba Khamenei có đang ở Iran hay không.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông và lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó. "Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc", ông Trump nói thêm.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã kế vị cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2. Bản thân ông Mojtaba cũng bị thương trong cuộc tập kích đó và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này làm gia tăng suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương do cuộc không kích gây ra với ông.

Khả năng rút quân Mỹ khỏi khu vực

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cho biết hiện tại ông không có kế hoạch rút quân 50.000 quân Mỹ tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Trump xác nhận ông đang tìm cách duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực cho đến khi mọi việc “hoàn tất”.

“Tôi không cho rằng (quân đội) đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có lực lượng phòng thủ tốt nhất mà chưa ai từng thấy. Chúng ta có lực lượng tấn công tốt nhất mà chưa ai từng thấy. Vì vậy, tôi không coi đó là nguy hiểm”, ông Trump nhận định.

Tổng thống Trump xác nhận 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Iran.

“Chúng ta đã phá hủy hoàn toàn quân đội của họ. Họ vẫn còn một số tên lửa. Họ vẫn còn một số máy bay không người lái”, ông Trump cho biết.

Ông Trump cho rằng Iran hiện chỉ còn khoảng “21% hoặc 22%” kho tên lửa trước xung đột.

Tuy nhiên, theo ông, điều đó không có nghĩa khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang triển khai trong khu vực sẽ sớm trở về nước.

“Khả năng đó không cao. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ giữ họ ở đó cho đến khi mọi việc hoàn tất”, ông Trump nhấn mạnh.

“Chi phí để duy trì họ ở đó là rất thấp. Tôi cho rằng sẽ là thiếu khôn ngoan nếu rút họ đi, bởi vì có thể chúng tôi sẽ cần họ để gây sức ép với Iran trên bàn đàm phán”, theo Tổng thống Mỹ.

Ông cho rằng những tổn thất mà Iran phải gánh chịu là “không thể duy trì lâu dài” vì “nền kinh tế của họ đã sụp đổ”.

Ông khẳng định người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi khi cuộc chiến kết thúc.

“Và khi mọi việc hoàn tất các bạn sẽ chứng kiến những điều chưa từng thấy. Giá dầu sẽ giảm xuống”, ông Trump dự đoán.