Tổng thống Trump nêu lý do không báo trước cho đồng minh về chiến dịch Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng ngày 19/3 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington đầu tiên của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi đắc cử vào tháng 10 năm ngoái.

Tại cuộc gặp, ông Trump nói ông có “mối quan hệ rất tốt” với bà và ca ngợi Nhật Bản vì đã mua rất nhiều thiết bị quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, đã có một khoảnh khắc khó xử đối với bà Takaichi khi ông Trump trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc vì sao ông không thông báo cho Nhật Bản hoặc các đồng minh khác trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích Iran vào ngày 28/2.

“Chúng tôi đã hành động rất mạnh mẽ, và chúng tôi không nói với bất kỳ ai về điều đó vì chúng tôi muốn tạo yếu tố bất ngờ. Ai hiểu rõ về yếu tố bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao các bạn không nói với tôi về Trân Châu Cảng”, ông nói khi so sánh chiến dịch không kích Iran hiện nay với cuộc không kích của Nhật Bản vào căn cứ hải quân ở Hawaii đã khiến Mỹ tham gia Thế chiến II.

Chủ nhân Nhà Trắng cho hay: “Nhờ yếu tố bất ngờ đó, chúng tôi đã đánh gục đối phương trong 2 ngày đầu, chúng tôi có lẽ đã đánh gục 50% và còn nhiều hơn những gì chúng tôi dự tính ban đầu”.

Cuộc gặp của ông Trump với bà Takaichi diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ gần đây gia tăng sức ép lên các thành viên khác của NATO cũng như các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, yêu cầu họ điều tàu chiến để giúp Mỹ mở eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng từ Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng trước việc họ do dự tham gia, đặc biệt chỉ trích các đồng minh châu Âu.

Trong phần cuộc họp mở cho truyền thông hôm qua, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi cần thêm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác.

“Tôi kỳ vọng Nhật Bản sẽ bước lên, bởi vì, bạn biết đấy, chúng tôi có mối quan hệ như vậy. Chúng tôi có 45.000 binh sĩ tại Nhật Bản. Chúng tôi chi rất nhiều tiền cho Nhật Bản… nên tôi kỳ vọng, tôi không ngạc nhiên khi họ sẽ bước lên”, ông nói.

Ông cũng lưu ý gần như toàn bộ lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản đi qua hành lang hàng hải hẹp này, vốn phần lớn đã bị Iran phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu khoảng 3 tuần trước, và nói rằng Nhật Bản có “lý do lớn” để làm nhiều hơn nữa.

“Chúng tôi đang bảo vệ eo biển cho tất cả mọi người. Và trong trường hợp của NATO, họ không muốn giúp chúng tôi bảo vệ eo biển, trong khi chính họ là những người cần nó, nhưng giờ họ đang trở nên dễ chịu hơn vì họ thấy thái độ của tôi. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì đã quá muộn”, ông nêu rõ.