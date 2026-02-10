Tổng thống Trump nêu lý do chọn ông Warsh làm Chủ tịch Fed

Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Nếu ông Warsh làm được công việc đúng với năng lực của mình, thì tôi nghĩ chúng ta có thể tăng trưởng 15%, thậm chí còn hơn thế. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất tuyệt vời, và là một người có uy tín rất cao”.

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump đang đề cập đến tăng trưởng theo năm hay một thước đo nào khác.

Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,4% trong năm nay. Trong suốt một thập niên qua, nền kinh tế này đã tăng trưởng trung bình 2,8% mỗi năm. Tăng trưởng GDP của Mỹ chỉ đạt trên 15% vài lần kể từ những năm 1950, bao gồm quý III năm 2020 khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau các biện pháp đóng cửa vì Covid-19.

Ông Trump cho biết trong quá trình tìm kiếm Chủ tịch Fed mới, ông muốn một ứng viên sẵn sàng giảm lãi suất, và sau đó nói rằng ông sẽ không chọn ông Warsh nếu ông này ủng hộ việc tăng lãi suất.

Năm 2017, Warsh là ứng viên về nhì cho vị trí Chủ tịch Fed, khi ông Trump cuối cùng chọn ông Jerome Powell. Ông Powell được tái bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng kể từ đó đã trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump, người đã thúc ép mạnh mẽ việc giảm lãi suất và phá vỡ hàng thập niên tiền lệ khi đặt câu hỏi về tính độc lập của Fed.

Giờ đây, ông Trump thừa nhận rằng việc chọn ông Powell là “một sai lầm lớn” khi ông này không ủng hộ việc giảm lãi suất kéo dài.

Những phát biểu này cho thấy ông Trump đang đặt cược rằng ông Warsh, nếu được phê chuẩn, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn của Thượng viện đối với ông Warsh có thể bị trì hoãn, khi Thượng nghị sĩ Thom Tillis, một nghị sĩ Cộng hòa sắp nghỉ hưu của bang North Carolina, cam kết sẽ chặn mọi đề cử Fed chừng nào chính quyền Trump còn theo đuổi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) liên quan đến ông Powell và dự án cải tạo trụ sở Fed.

Ông Kudlow đã hỏi ông Trump liệu cuộc điều tra của DOJ có đáng để làm chậm việc đề cử ông Warsh hay không.

“Tôi không biết, chúng ta sẽ phải chờ xem. Tôi đã đấu với Tillis từ lâu rồi, đến mức ông ta cuối cùng phải nghỉ việc”, ông Trump nói.

Những bình luận của ông trong cuộc phỏng vấn với Fox Business cho thấy ông Warsh có thể sẽ phải thực hiện một bước đi nguy hiểm nếu được bổ nhiệm.

Các phát biểu này cũng cho thấy ông Trump không quá quan tâm đến lạm phát, vốn thường sẽ tăng vọt nếu tăng trưởng đạt gần mức 15%, trong khi lạm phát hiện vẫn ở mức cao dai dẳng.

Theo dự báo do các quan chức Fed công bố vào tháng 12 năm ngoái, Fed chỉ dự kiến một lần cắt giảm lãi suất vào năm nay, dù các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sẽ có 2 đợt giảm trong năm đó.