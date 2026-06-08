Tổng thống Trump nêu 2 lựa chọn với Iran sau trận không kích Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “sẽ không có lựa chọn nào khác” ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Washington có thể đạt được với Iran.

“Ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi là người quyết định. Tôi quyết định mọi thứ. Ông ấy (Thủ tướng Netanyahu) không phải người đưa ra quyết định”.

Cuộc phỏng vấn diễn ra không lâu sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công miền bắc Israel trong đêm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích một thành trì của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại thủ đô Beirut của Li Băng.

Theo Financial Times, Tổng thống Trump đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu khoảng một giờ trước đó, sau khi ông nói với trang tin Axios rằng sẽ gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để yêu cầu nhà lãnh đạo Israel không trả đũa Iran, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Ông Trump nói với Financial Times rằng các cuộc tấn công của Iran không làm thay đổi quyết tâm của ông trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Tehran.

“Điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận... Chúng ta sẽ xem mọi chuyện kết thúc ra sao. Nhưng những cuộc tấn công đó (các vụ phóng tên lửa vào Israel) thực tế không tạo ra tác động đáng kể nào. Đây là một trong những vấn đề đã kéo dài suốt 3.000 năm, hoặc 47 năm, tùy theo cách bạn tính”, ông Trump nói.

Financial Times cho biết Tổng thống Trump không ám chỉ rằng một thỏa thuận với Iran sắp được hoàn tất. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Mỹ nói với Fox News rằng ông chỉ còn cách một thỏa thuận với Iran vài ngày trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

“Tôi nghĩ tiến trình thỏa thuận vẫn tiếp diễn. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, “thỏa thuận có thể thành công nhờ chính giá trị của nó, hoặc cũng có thể không, nhưng sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận”.

Ông Trump cũng nhắc lại những phát biểu trước đó rằng ông sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

“Việc không đạt được thỏa thuận có thể dẫn tới một trong hai kịch bản. Thứ nhất, có thể chúng tôi sẽ tiến vào (Iran) và xử lý nốt những gì trước đây chưa giải quyết bằng biện pháp quân sự. Hoặc đơn giản là chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, bởi lệnh phong tỏa đó có lẽ còn mạnh mẽ hơn bất kỳ cuộc tấn công nào từng được thực hiện nhằm vào quốc gia này”, Tổng thống Trump cảnh báo.

Trao đổi với Fox News, Tổng thống Trump cho biết Iran cần phải “quay lại bàn đàm phán và đưa ra một thỏa thuận”.

“Điều này (không kích) chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán. Chúng ta đã ở rất gần rồi. Tôi muốn nói rằng một thỏa thuận đáng lẽ sẽ được ký kết vào đầu tuần tới. Và giờ thì chuyện này lại xảy ra. Các vị đã bắn tên lửa của mình rồi, thế là đủ rồi. Hãy quay lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận”, ông Trump nhấn mạnh.

Israel có thể hoãn tấn công đáp trả Iran

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với báo Israel Hayom rằng, Tổng thống Trump đã tái khẳng định trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu vào tối 7/6 rằng ông cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như ngăn Tehran đe dọa khu vực và Israel.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn nhấn mạnh rằng không nên leo thang căng thẳng với Iran để các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có thể tiếp tục tiến triển.

Một quan chức an ninh Israel nói rằng Israel sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran, “ngay cả khi điều đó không diễn ra ngay lập tức”.

“Ở Iran, họ đã quên rằng bầu trời của họ từng nằm dưới sự kiểm soát của Không quân Israel trong suốt hai tháng. Các chiến dịch chống Hezbollah sẽ tiếp tục”, quan chức Israel tuyên bố.

Truyền thông Israel đưa tin, trước sự phản đối của Tổng thống Trump đối với việc leo thang xung đột ngay lập tức, Israel đang cân nhắc trì hoãn đòn đáp trả Iran và sẽ tiến hành tấn công trong vài ngày tới thay vì ngay trong tối 7/6.

Tuy nhiên, theo nguồn tin này, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra khi các cơ quan chức năng Israel tiếp tục đánh giá tình hình và các phương án phản ứng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel bằng tên lửa đạn đạo.

IRGC gọi cuộc tấn công này là một lời "cảnh cáo" sau khi Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào đầu ngày, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô rộng lớn hơn nếu hành động gây hấn còn tái diễn.