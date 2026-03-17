Tổng thống Trump: Mỹ đánh 7.000 mục tiêu, phá hủy huyết mạch dầu mỏ Iran

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/3 (Ảnh: Reuters).

Mỹ tập kích 7.000 mục tiêu khắp Iran

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran, “chủ yếu là các mục tiêu thương mại và quân sự”.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã làm “giảm 90% số vụ phóng tên lửa đạn đạo và 95% số vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran”.

“Số lượng tên lửa đang giảm dần vì họ không còn nhiều tên lửa”, ông cho biết.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ cũng đã tấn công các nhà máy sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ông xác nhận hơn 100 tàu chiến Iran đã bị đánh chìm hoặc phá hủy trong một tuần rưỡi qua.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang "giáng đòn mạnh" vào khả năng đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại của Iran ở eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hơn 30 tàu rải thủy lôi đã bị phá hủy, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không chắc liệu thủy lôi có tiếp tục được thả xuống eo biển Hormuz hay không.

"Chúng tôi đã đánh trúng tất cả các tàu rải thủy lôi của họ… nhưng chúng tôi không biết liệu có quả nào được thả xuống hay không, chúng tôi không chắc chắn điều đó”, ông Trump nói thêm.

Kêu gọi các nước tới eo biển Hormuz

Ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp mở lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump than phiền về việc các đồng minh của Mỹ đã từ chối yêu cầu của ông về việc triển khai tàu chiến đến eo biển Hormuz để giúp hộ tống các tàu chở dầu đi qua khu vực này. Theo ông, các nước này không đủ trung thành với Mỹ sau khi nhận được sự hỗ trợ an ninh trong nhiều thập niên.

“Nhiều quốc gia đã nói với tôi rằng họ đang trên đường đến”, ông Trump nói, nhưng không nêu tên quốc gia nào.

“Một số rất nhiệt tình, nhưng một số thì không. Một số là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài, nhưng bây giờ họ không mấy nhiệt tình. Và mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với tôi”, ông tiếp tục phát biểu.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ cung cấp danh sách các quốc gia vào một ngày trong tương lai.

Các cơ sở dầu trên đảo Kharg, Iran (Ảnh: Reuters).

Phá hủy đảo Kharg

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” mọi thứ trên đảo Kharg của Iran, ngoại trừ các cơ sở dầu mỏ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nhắm mục tiêu vào các cơ sở này trong tương lai.

“Chúng tôi đã tấn công đảo Kharg và đánh sập nó, phá hủy hoàn toàn mọi thứ trên đảo, ngoại trừ khu vực chứa dầu, tôi gọi đó là các đường ống”, ông Trump nói thêm.

“Chúng tôi đã bỏ qua các đường ống. Chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng nếu chúng tôi hành động, chúng tôi có thể làm điều đó chỉ trong 5 phút”, ông Trump cho biết, nói thêm rằng Mỹ đã tránh các cơ sở dầu trên đảo Kharg “với mục đích tái thiết đất nước trong tương lai”.

Mặc dù có diện tích nhỏ bé, đảo Kharg là huyết mạch kinh tế của Iran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ cuộc tấn công nào vào đảo đều có nguy cơ dẫn đến leo thang xung đột nghiêm trọng.

Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ, các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg, huyết mạch dầu mỏ của Iran, có quy mô lớn nhưng tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo. Các mục tiêu bao gồm các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và các cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Tổng thống Trump nhận định Israel sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Iran.

“Israel sẽ không làm điều đó. Israel sẽ không bao giờ làm điều đó”, ông nói tại Nhà Trắng.

Ngạc nhiên với Anh

Tổng thống Trump cho biết ông “không hài lòng” với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì đã từ chối gửi thiết bị quân sự đến Trung Đông khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu.

“Tôi rất ngạc nhiên với Anh bởi vì 2 tuần trước, tôi đã nói với Anh rằng: “Tại sao các ông không gửi một số tàu chiến sang?” Và ông ấy thực sự không muốn làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên.

Gọi Anh là “đồng minh lâu đời nhất” của Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã chi “rất nhiều tiền” cho NATO và bảo vệ Ukraine chống lại Nga.

“Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ”, ông Trump nói, tuyên bố “không hài lòng với Anh”.

Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Starmer nói rằng ông đang gặp gỡ đội ngũ của mình để đưa ra quyết định về việc tham gia nỗ lực giúp đảm bảo an ninh eo biển Hormuz.

Tình trạng của tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Trump hôm nay nói với các phóng viên rằng ông không biết liệu Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei - người chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm - còn sống hay không.

“Nhiều người nói rằng ông ấy bị biến dạng nặng nề. Họ nói rằng ông ấy đã mất một chân, và ông ấy, bị thương rất nặng, những người khác nói rằng ông ấy không còn, và không ai nói rằng ông ấy khỏe mạnh 100%”, ông Trump cho biết.

“Vì vậy, điều đó có thể do nhiều lý do khác nhau. Chúng ta không biết liệu ông ấy còn sống hay đã qua đời. Bây giờ ông ấy đã được bổ nhiệm, nhưng không ai nhìn thấy ông ấy, điều này thật bất thường”, Tổng thống Mỹ tiếp tục.

Theo một số nguồn tin, ông Khameini bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Nguồn tin cho biết thêm, ông Khamenei, 56 tuổi, cũng bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt.

Việc nhà lãnh đạo vắng mặt trước công chúng đã dẫn đến nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.