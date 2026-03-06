Tổng thống Trump muốn tham gia vào chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Post).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người sẽ dẫn dắt Iran trong tương lai. Chúng tôi không muốn cứ 5 năm lại phải quay lại làm việc này lần nữa… Chúng tôi cần một người sẽ tốt cho người dân và tốt cho đất nước”.

“Họ đang phí thời gian. Tôi phải tham gia vào việc bổ nhiệm, giống như với bà Delcy ở Venezuela”, Tổng thống Trump ám chỉ đến Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, người lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ.

Ông cho rằng Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, một nhân vật cứng rắn từng được xem là ứng viên sáng giá kế nhiệm cha, là lựa chọn khó xảy ra.

Ông Trump nói, ông sẽ không chấp nhận một người kế nhiệm tiếp tục các chính sách của cố Lãnh tụ Tối cao Iran.

“Con trai của ông Khamenei là điều không thể chấp nhận đối với tôi. Chúng tôi muốn một người mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng việc đưa lên một nhà lãnh đạo đi theo con đường cũ có thể buộc Mỹ phải quay lại xung đột “trong vòng 5 năm”.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng gợi ý rằng thay đổi chế độ ở Iran không phải là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ phối hợp với Israel.

Chiến dịch không kích đã kéo dài gần một tuần, trong đó Mỹ và Israel tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa và loại bỏ hàng loạt nhân vật cấp cao của Israel.

Ông Trump cho rằng chiến dịch đang đạt kết quả vượt xa dự tính. Ông cũng cho biết phía Iran đang kêu gọi đàm phán để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi nhận được các cuộc gọi, họ nói làm thế nào để đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi nói các vị đến hơi muộn rồi, và bây giờ chúng tôi còn muốn chiến đấu hơn cả họ”, ông cho biết.

Ông không nêu rõ phía Iran là những ai đã liên lạc, cũng như liệu các cuộc tiếp xúc đó có dẫn tới bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn hay không.

Tuy nhiên, trước đó, Iran từng bác bỏ thông tin tìm cách tiếp cận Mỹ để đề nghị một cuộc đàm phán mới. Iran đang tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở khắp khu vực Trung Đông. Điều này làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột vượt phạm vi khu vực.