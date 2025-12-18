Tổng thống Trump lên tiếng sau cuộc phỏng vấn xôn xao của “quý bà băng giá”

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles (Ảnh: Bloomberg).

Tạp chí Vanity Fair mới đây công bố một bài viết gồm 2 phần sau khi Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles tham gia 11 cuộc phỏng vấn với ông Chris Whipple, tác giả một cuốn sách về các chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Wiles cùng một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng cũng chụp chân dung cá nhân và chân dung nhóm cho tạp chí này.

Trong các cuộc phỏng vấn, bà Wiles đưa ra những nhận xét mang tính phê phán đối với một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chia sẻ về những bất đồng mà bà từng có với ông Trump. Bà cũng nói về mục tiêu của chính quyền đằng sau chiến dịch tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela gần đây.

Ngay sau đăng tải của tạp chí Vanity Fair, bà Wiles đã chỉ trích bài viết là “một đòn tấn công được dàn dựng một cách thiếu trung thực”, nhưng bà không phủ nhận tính xác thực của các trích dẫn.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn New York Post, ông Trump cho biết ông không đọc bài báo nhưng ca ngợi bà Wiles là đang làm “một công việc tuyệt vời”. Ông cũng không phản bác mô tả của bà Wiles về tính cách của mình.

Trong những giờ sau khi bài viết của Vanity Fair được công bố, hơn một chục thành viên nội các của ông Trump cũng đã đăng tải các thông điệp bảo vệ bà Wiles trên các tài khoản mạng xã hội của họ.

Khi được hỏi về phản ứng về việc bị bà Wiles mô tả là “người theo thuyết âm mưu”, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông chưa đọc các bài viết, nhưng nói “đôi khi tôi là một người theo thuyết âm mưu, nhưng tôi chỉ tin vào những thuyết âm mưu là sự thật”.

Ông tiết lộ thêm rằng ông và bà Wiles từng có những bất đồng, “nhưng chưa bao giờ thấy bà ấy không trung thành với Tổng thống Trump”.

Ông Russell Vought, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, người mà bà Wiles gọi là “một người cuồng tín cánh hữu tuyệt đối”, đã ca ngợi bà là “xuất sắc” và là “một đồng minh giúp tôi thực hiện các mục tiêu cho Tổng thống”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, người mà bà Wiles nói là đã “xử lý vụ hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Epstein một cách vụng về”, gọi bà Wiles là bạn thân và cho biết bà đã làm việc để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Trump với “sự duyên dáng, lòng trung thành và hiệu quả mang tính lịch sử”.

“Mọi nỗ lực nhằm làm suy yếu và hạ thấp những thành tựu to lớn của Tổng thống Trump đều sẽ thất bại. Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi đoàn kết”, bà viết trên X.

Ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Trump, ca ngợi bà Wiles là chánh văn phòng “hiệu quả và đáng tin cậy nhất, vượt xa tất cả chánh văn phòng” mà cha ông từng có.

“Tôi rất hiếm khi lên tiếng về các trợ lý của cha tôi, nhưng không có ai trên Trái Đất này phù hợp hơn bà Wiles Susie để phục vụ cha tôi với cương vị Chánh văn phòng”, ông viết trên X.