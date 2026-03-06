Tổng thống Trump lần đầu thay đổi nhân sự nội các trong nhiệm kỳ 2

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem (Ảnh: Reuters).

Ông Trump đã bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của đảng Cộng hòa vào vị trí này. Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social rằng bà Noem đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẽ chuyển sang vai trò đặc phái viên cho sáng kiến “Lá chắn châu Mỹ”, một chương trình mới dành cho khu vực Tây Bán cầu.

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng Thượng nghị sĩ Mỹ rất được kính trọng từ bang Oklahoma vĩ đại, Markwayne Mullin, sẽ trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS), có hiệu lực từ ngày 31/3”, ông Trump viết trên Truth Social.

Bà Noem cũng phản hồi trên mạng xã hội: “Cảm ơn Tổng thống Trump đã bổ nhiệm tôi làm Đặc phái viên cho Lá chắn châu Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là những nhà lãnh đạo tuyệt vời, và tôi mong được hợp tác chặt chẽ với họ để triệt phá các băng đảng đã tuồn ma túy vào đất nước chúng ta và khiến con cháu chúng ta thiệt mạng".

Việc bà Noem rời vị trí đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các rời nhiệm sở trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với nhiệm kỳ đầu, chính quyền thứ 2 của ông Trump cho đến nay không có sự thay đổi nhân sự cấp cao liên tục.

Ông Mullin, thượng nghị sĩ của bang Oklahoma, đã phục vụ tại Thượng viện từ năm 2023 và trước đó từng là nghị sĩ Hạ viện.

“Tôi rất hào hứng với điều này. Nó không hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng có chút bất ngờ. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để khiến Bộ An ninh Nội địa hoạt động hiệu quả hơn vì người dân Mỹ", ông nói với các phóng viên.

Việc bà Noem bị thay thế diễn ra sau nhiều tháng đồn đoán về khả năng bà có thể bị rời chức. Áp lực tăng mạnh sau 2 lần điều trần liên tiếp trước Quốc hội trong tuần này, nơi bà vấp phải sự chỉ trích từ cả các nghị sĩ Cộng hòa về hiệu quả công việc.

Các nghị sĩ Cộng hòa đã chất vấn bà về chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu USD có hình ảnh của bà nổi bật, cũng như cáo buộc từ tổng thanh tra của DHS rằng bà đã cản trở các cuộc điều tra của ông. Một số người cũng đặt câu hỏi về sự chậm trễ đáng kể trong việc phân bổ tiền cứu trợ của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) sau các thảm họa thiên nhiên.

Bà Noem từ lâu được xem là đồng minh trung thành của ông Trump. Tuy nhiên, áp lực đối với bà tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau vụ 2 cư dân Minneapolis thiệt mạng trong bối cảnh chiến dịch thực thi luật di trú gia tăng trong khu vực khi Mỹ siết chặt hoạt động chống nhập cư trái phép.

Đầu năm nay, ông Trump từng bảo vệ bà Noem trước làn sóng chỉ trích liên quan đến tình hình ở Minnesota, nhấn mạnh đến vai trò của bà trong việc đóng cửa biên giới phía nam.

Sự thay đổi nhân sự này diễn ra khi Bộ An ninh Nội địa đang bước sang tuần thứ 3 bị đình trệ hoạt động do thiếu ngân sách, trong lúc Hạ viện và Thượng viện dự kiến bỏ phiếu vào cuối ngày 5/3 về gói tài trợ cho các cơ quan thuộc bộ.