Tổng thống Trump không xin lỗi khi đăng video gây tranh cãi về ông Obama

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: New York Times).

“Tôi đã xem phần đầu của nó. Phần đó thì ổn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích, đề cập đến phần đầu của đoạn video đang gây xôn xao dư luận bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc, xúc phạm vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Đó là một bài đăng rất mạnh mẽ về gian lận bầu cử. Không ai biết rằng phần đó nằm ở cuối. Nếu họ xem đến hết, họ đã thấy và có lẽ đã đủ tỉnh táo để gỡ nó xuống”.

Tổng thống Mỹ cho biết sau khi xem phần đầu của đoạn video, ông đã chuyển nó cho một nhân viên, người mà theo ông lẽ ra phải xem đến cuối. “Có ai đó đã sơ suất và bỏ sót một phần rất nhỏ”, ông nói.

Ông cho biết, đoạn video đã được gỡ xuống “ngay khi chúng tôi phát hiện ra”, dù thực tế nó vẫn nằm trên trang Truth Social của ông trong khoảng 12 giờ.

Tổng thống Trump xác nhận ông đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott, người gọi đoạn video là “thứ phân biệt chủng tộc nhất” mà ông từng thấy từ Nhà Trắng.

Khi phóng viên hỏi dồn dập, ông Trump cho biết, ông lên án phần mang tính phân biệt chủng tộc của đoạn video. Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp liệu ông có xin lỗi hay không, ông đã từ chối.

“Không. Tôi không mắc sai lầm”, ông nói và cho rằng ông không thấy những khung hình cuối chứa nội dung xúc phạm.

Lời giải thích này, được đưa ra với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, là sự thừa nhận đầu tiên rằng chính ông Trump đã xem ít nhất một phần của đoạn video trước khi nó xuất hiện trên mạng.

Sau khi đoạn video được gỡ xuống vì gây xôn xao dư luận, Nhà Trắng cho biết một nhân viên đã đăng video đó do nhầm lẫn.

Theo AFP, đoạn video dài khoảng 1 phút được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 6/2. Gần cuối video có khuôn mặt vợ chồng cựu Tổng thống Obama ghép vào hình khỉ. Video này đưa ra những cáo buộc sai sự thật về chiến thắng của cựu Tổng thống Joe Biden tại bang Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2020.

Bài đăng đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ. Thượng nghị sĩ Tim Scott, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump, cũng đăng bài chỉ trích mạnh mẽ video.

Đại diện của vợ chồng ông Obama hiện chưa đưa ra bình luận.