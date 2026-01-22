Tổng thống Trump gửi thông điệp tới Nga sau khi gặp lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông điệp của ông gửi tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là cuộc chiến ở Ukraine phải chấm dứt.

Ông Trump đưa ra phát biểu này sau những gì ông mô tả là các cuộc trao đổi “tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, Thụy Sĩ hôm 22/1.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cũng như Nga đã trải qua nhiều tuần ngoại giao con thoi để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài tới năm thứ 4.

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine kéo dài khoảng một giờ, ông Trump nói hai bên đã có cuộc thảo luận “tốt” nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung. Trước đó, hôm thứ 21/1, ông Trump nói rằng một thỏa thuận đã “khá gần đạt được".

“Tôi nghĩ cuộc gặp với Tổng thống Zelensky là tốt. Đây là một quá trình đang tiếp diễn", ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ đang lên đường sang Moscow để đàm phán vào ngày 22/1. Khi được hỏi thông điệp của ông gửi tới ông Putin là gì, ông Trump trả lời: “Cuộc chiến phải chấm dứt".

Ông Zelensky trước đó trong tuần nói rằng ông chỉ đến Davos nếu có thể ký các thỏa thuận với Trump về bảo đảm an ninh của Mỹ và nguồn tài trợ tái thiết hậu chiến cho Ukraine, nhưng sau cuộc gặp không có dấu hiệu nào cho thấy 2 bên đã đạt được đột phá.

Trong những ngày gần đây, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine tại Davos, sau các cuộc thảo luận cuối tuần ở Florida, Mỹ. Ông dự kiến sẽ có mặt tại Moscow cùng đặc phái viên Mỹ Jared Kushner để đàm phán với ông Putin về kế hoạch tiềm tàng nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ông Putin cho biết hôm 21/1 rằng họ sẽ thảo luận một thỏa thuận về Ukraine và khả năng sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết các vùng đất do Moscow đang kiểm soát, cũng như đề xuất của ông Trump về một Hội đồng Hòa bình, có nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Bài phát biểu của ông Zelensky tại Davos

Sau cuộc gặp ông Trump, ông Zelensky đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới. Tại đây, ông Zelensky cho rằng châu Âu đang hành động chưa đầy đủ và chưa đủ nhanh chóng để gây áp lực cho Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, dù ông hoan nghênh các cam kết của Anh và Pháp về việc triển khai quân đội tới Ukraine thời hậu chiến, nhưng cuối cùng mọi việc một lần nữa vẫn phụ thuộc vào vai trò tham gia của Mỹ.

“Châu Âu muốn bàn luận về tương lai, nhưng lại tránh hành động ngay hôm nay, những hành động sẽ định hình tương lai mà chúng ta sẽ có", ông Zelensky nói.

Ông sau đó chỉ ra việc Mỹ đã ngăn chặn được các tàu chở dầu nghi liên quan tới Venezuela, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng “dầu của Nga được vận chuyển dọc theo bờ biển châu Âu” mà không bị gián đoạn.

Ông Zelensky sau đó chuyển sang vấn đề quốc phòng của châu Âu và nói rằng lục địa này cần “các lực lượng vũ trang thống nhất có thể thực sự bảo vệ châu Âu ngày nay”.

Ông kêu gọi các lãnh đạo biến châu Âu thành “một lực lượng toàn cầu". “Châu Âu có thể giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Châu Âu phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và dĩ nhiên là một thế giới không có chiến tranh. Nhưng để làm được điều đó, châu Âu cần sức mạnh".

Ông nói rằng các nhà lãnh đạo phải có “sức mạnh” và “hành động kịp thời”, không chờ đợi người khác giải quyết các vấn đề của mình.

Ông tiết lộ rằng các văn bản để kết thúc xung đột ở Ukraine gần hoàn thành và kêu gọi đồng minh gia tăng áp lực lên Nga. Ông Zelensky cho biết, Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tiến hành đàm phán tại UAE vào cuối tuần này. Ông cho biết đây sẽ là cuộc họp kỹ thuật 3 bên đầu tiên theo hình thức này và bày tỏ hy vọng Nga sẽ sẵn sàng thỏa hiệp, qua đó dẫn tới việc chấm dứt chiến sự.