Tổng thống Trump: Giá xăng, dầu ở Mỹ có thể vẫn cao trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết giá dầu và xăng có thể vẫn ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sự thừa nhận hiếm hoi về hệ quả chính trị tiềm tàng từ quyết định mở chiến dịch quân sự ở Iran cách đây 6 tuần.

“Kịch bản có thể là như vậy, hoặc giữ nguyên, hoặc có thể cao hơn một chút, nhưng nhìn chung sẽ quanh mức hiện tại", ông Trump nói với Fox News khi được hỏi liệu giá dầu và xăng có giảm vào mùa thu hay không.

Giá xăng trung bình ở Mỹ đã vượt 4 USD mỗi gallon trong phần lớn tháng 4, theo dữ liệu từ GasBuddy. Phát biểu ngày 12/4 của ông Trump được đưa ra sau nhiều tuần ông khẳng định đà tăng giá chỉ là tạm thời, dù các cố vấn hàng đầu của ông nhận thức rõ tác động kinh tế của cuộc chiến.

Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz và chặn bất kỳ tàu nào trả phí quá cảnh cho Iran, sau khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần không đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Không ai trả phí trái phép sẽ được đi lại an toàn trên biển quốc tế”, ông viết trên Truth Social.

Bất kỳ cuộc phong tỏa nào của Mỹ cũng có thể làm gia tăng bất ổn đối với triển vọng giải quyết xung đột, vốn đang đối mặt với một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần. Động thái mới này nhằm đáp trả việc Iran kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng trong eo biển, khiến giá dầu toàn cầu tăng khoảng 50%.

Cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2 khi Mỹ cùng Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran. Xung đột nhanh chóng leo thang khi Iran và các đồng minh tập kích trả đũa, trong khi Israel tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Hezbollah ở Li Băng.

Cuộc chiến đã gây chấn động các thị trường tài chính toàn cầu và khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, chủ yếu tại Iran và Li Băng.

Cuộc chiến đã gây ra những phản ứng trái chiều trong nước Mỹ khi giá xăng tăng trong thời gian qua, làm dấy lên lo ngại trong đảng Cộng hòa về kịch bản có thể mất quyền kiểm soát lưỡng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, thành viên Dân chủ cao cấp trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã đặt câu hỏi về chiến lược phong tỏa mà ông Trump đề xuất.

“Tôi không hiểu việc phong tỏa eo biển sẽ buộc Iran phải mở lại nó như thế nào", ông nói ngày 12/4.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với CBS, ông Warner cho rằng biện pháp phong tỏa cũng không làm suy giảm khả năng kiểm soát tuyến đường thủy này của Iran.

“Iran có hàng trăm tàu cao tốc, họ vẫn có thể rải thủy lôi. Vậy điều đó sẽ giúp hạ giá xăng bằng cách nào?”, ông nói.

Dù ông Trump nhiều lần tuyên bố cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson ngày 12/4 nói với ABC News rằng việc đạt được các mục tiêu của Mỹ tại Iran “có thể mất nhiều thời gian”.

“Đây sẽ là một dự án dài hạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ dễ dàng", ông Johnson nói.