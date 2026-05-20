Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh, Iran quyết không đầu hàng

Xuồng cao tốc Iran (Ảnh: Tasnim).

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 19/5 đã đưa ra tuyên bố cứng rắn nhằm đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao.

“Mỹ nói rằng họ đã tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran để tạo cơ hội cho đàm phán, nhưng đồng thời lại nói về việc sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa rằng họ gọi mối đe dọa là cơ hội hòa bình”, ông Gharibabadi nói.

Ông Gharibabadi tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, thay vào đó sẽ luôn đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào.

“Iran đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào. Đối với chúng tôi, đầu hàng không có ý nghĩa gì; hoặc chúng tôi thắng, hoặc chúng tôi trở thành những người tử vì đạo”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, cảnh báo Mỹ và các đồng minh không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm.

Theo ông Abdollahi, đối thủ nên biết rằng Iran và lực lượng vũ trang của nước này hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động.

Ông cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn hay tấn công nào mới của đối thủ nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả “nhanh chóng, dứt khoát, mạnh mẽ và quy mô lớn”.

Quân đội Iran cũng cảnh báo nếu Mỹ lại phạm sai lầm và rơi vào bẫy của Israel, phát động một cuộc chiến khác chống lại Iran, lực lượng vũ trang Iran sẽ mở ra các mặt trận mới bằng các công cụ và phương pháp mới.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran không thể bị phong tỏa hoặc đánh bại”, Thiếu tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn của quân đội Iran, tuyên bố.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngụ ý rằng chiến dịch tấn công của Mỹ vào Iran có thể sẽ được nối lại trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Trump nói rằng ông đã cho Iran một "khoảng thời gian có hạn", sau khi ông chỉ thị quân đội Mỹ tạm ngừng tiến hành cuộc tấn công vào Iran theo yêu cầu từ các nhà lãnh đạo của Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar, mặc dù kế hoạch tấn công dự kiến được thực hiện ​​vào ngày 19/5.

"Tôi nói là 2-3 ngày - có thể là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật; có thể là đầu tuần tới, một khoảng thời gian giới hạn - bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân mới", ông nói rõ khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu trước khi ra lệnh nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump nói rằng Tehran rất muốn đạt được một thỏa thuận với Washington để chấm dứt xung đột, đồng thời nhắc lại cảnh báo về khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

"Tôi hy vọng chúng ta không phải làm điều đó, nhưng chúng ta có thể sẽ phải giáng cho họ một đòn mạnh nữa... Tôi vẫn chưa chắc chắn. Các bạn sẽ sớm biết thôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng tạo cơ hội cho ngoại giao để giải quyết xung đột Iran cho đến đầu tuần tới, hoãn việc nối lại các cuộc tấn công cho đến hết khoảng thời gian này.

Tổng thống cũng cho biết ông chỉ còn "một giờ nữa" là ra lệnh tấn công Iran trước khi tạm dừng kế hoạch trong tuần này.