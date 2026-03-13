Tổng thống Trump cảnh báo Iran “trả giá đắt”, Tehran quyết không nhượng bộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tình hình với Iran đang tiến triển rất nhanh. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Không ai có thể sánh kịp quân đội của chúng ta”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 12/3.

“Chưa từng có điều gì giống như vậy, chưa ai từng thấy điều gì như vậy. Và chúng ta đang làm những gì cần phải làm, những gì đáng lẽ phải được thực hiện trong suốt 47 năm qua. Nhiều người khác đã có thể làm điều đó, nhưng đã chọn không làm”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho rằng ngay lúc này, Iran “đang phải trả một cái giá rất đắt”.

Trong một thông điệp được đưa ra cùng ngày, ông Trump cũng tìm cách trấn an người dân Mỹ về giá xăng dầu tăng cao và sự biến động thị trường liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

“Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, vì vậy khi giá dầu tăng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng, điều quan trọng và đáng quan tâm hơn nhiều đối với tôi, với tư cách là Tổng thống, là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy Trung Đông, và thực tế là cả thế giới”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

“Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!”, ông Trump nhấn mạnh.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Iran vào các tuyến đường vận chuyển ngày càng dữ dội.

Trong những bình luận nhắm vào Tổng thống Donald Trump hôm 12/3, với thông điệp “TrumpMustPay” (Ông Trump phải trả giá), quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ, ông Ali Larijani, bác bỏ quan điểm cho rằng Washington sẽ nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến với Tehran.

“Iran sẽ không nhượng bộ cho đến khi khiến (Tổng thống Mỹ Donald Trump) phải hối hận vì sai lầm nghiêm trọng của ông ấy”, quan chức Iran cảnh báo.

“Tổng thống Trump nói ông ấy đang tìm kiếm một chiến thắng nhanh chóng. Mặc dù bắt đầu một cuộc chiến thì dễ, nhưng không thể giành chiến thắng chỉ bằng vài dòng tweet”, ông Larijani nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/3 tuyên bố Mỹ “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, dù không đưa ra bằng chứng đáng kể để chứng minh cho khẳng định này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Chúng ta không muốn rút lui sớm. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông cũng tuyên bố Mỹ đã “gần như phá hủy Iran”, đồng thời phát tín hiệu rằng Washington sẽ tiếp tục chiến đấu trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran còn kéo dài bao lâu.

Đến nay, sau gần 2 tuần xung đột, thông điệp của ông Trump về thời gian cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu khá thiếu nhất quán. Có lúc ông nói cuộc chiến đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc cho rằng nó sẽ kéo dài 4-6 tuần, có lúc tuyên bố “đã thắng rồi nhưng chưa đủ”, và cũng có khi mô tả các cuộc tấn công “vừa là cuộc chiến vừa là một hành động ngắn hạn”.