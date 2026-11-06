Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/11 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên ngày 5/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể phải “phá hủy phần còn lại của Iran”.

“Nếu có thể, tôi không muốn phá hủy phần còn lại của Iran, nhưng có lẽ tôi sẽ buộc phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi”, ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Trump dự đoán Iran sẽ mất 25 năm để tái thiết sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Ông Trump cho biết Mỹ đã ở trong tình trạng xung đột với Iran hơn 8 tháng qua và đang kiểm soát “mọi thứ mà chúng ta muốn kiểm soát” tại Iran.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có muốn tiến xa hơn nữa hay không”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về một đề xuất liên quan đến vấn đề hạt nhân được cho là do Iran chuyển tới, ông Trump khẳng định Iran không thể thực hiện bất cứ điều gì liên quan đến chương trình hạt nhân của mình “nếu không có sự chấp thuận” từ phía Mỹ.

Trước đó, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng, Tehran đã gửi một đề xuất hạt nhân thông qua Qatar để đưa ra thảo luận, với điều kiện Mỹ phải đáp ứng 7 yêu cầu của Iran.

Theo quan chức Iran, Mỹ đang xem xét đề xuất hạt nhân trên của Iran.

Ali Reza Balali, cố vấn cấp cao cho tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 5/11 cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran đều sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp”.

Ông Balali tuyên bố Iran đã chế tạo được các loại vũ khí có khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ.

“Các căn cứ tên lửa của chúng tôi có tầm bắn phù hợp để nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ bằng cách sử dụng các loại vũ khí tự sản xuất trong nước”, ông Balali cảnh báo.

Ông Balali cũng cho biết, trước đây tên lửa Iran từng tấn công các mục tiêu quân sự của Israel tại Negev và Dimona, đồng thời nhấn mạnh “các hệ thống của đối phương không thể đánh chặn được chúng”.

Kể từ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc hôm 3/11, các quốc gia Vùng Vịnh đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, cũng như khả năng Tehran tiến hành các đòn đáp trả nhắm vào những căn cứ của Washington trong khu vực.

Các quan chức Lầu Năm Góc và các chỉ huy quân sự tiết lộ với báo New York Times rằng hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng không quân và hải quân Mỹ - hiện có mặt trên hơn 10 tàu chiến cũng như tại các căn cứ ở Trung Đông và Mỹ - sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Tháng trước, New York Times đưa tin các cuộc tấn công như vậy sẽ diễn ra theo hình thức “ngắn gọn và cường độ cao”. Báo Mỹ cho biết các mục tiêu có khả năng bị tấn công bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở hạt nhân, cùng kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Mỹ và Israel đã mở chiến dịch tập kích phối hợp nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2. Cuộc chiến khiến giá nhiên liệu tăng vọt, đẩy chi phí sinh hoạt của người Mỹ tăng. Đây được cho là một phần lý do khiến đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hiện chưa rõ các bước đi tiếp theo của Mỹ trong chính sách với Iran, song ông Trump cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho một kịch bản leo thang với Iran nếu cần thiết.