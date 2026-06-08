Tổng thống Trump bỏ ngang cuộc phỏng vấn sau màn tranh luận với MC

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn NBC News (Ảnh: NBC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời hàng loạt câu hỏi chất vấn về chiến lược của ông trong cuộc chiến với Iran và một số chủ đề khác nhưng cuối cùng đã quyết định dừng lại giữa chừng khi ông tranh luận với bà Welker liên quan tới vấn đề "gian lận bầu cử".

“Cô là người của một hãng tin thiên vị, không trung thực. Xin lỗi nhé. Chúng ta dừng ở đây đi vì tôi đã chịu quá đủ rồi. Xin cảm ơn. Chúc vui vẻ", ông Trump nói với người dẫn chương trình Kristen Welker trước khi đứng dậy và rời khỏi cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 7/6.

Cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm 5/6 tại một trang trại ở bang Wisconsin, nơi ông Trump đang gặp gỡ các nông dân. Một chiếc máy kéo và những kiện cỏ khô được sử dụng làm phông nền.

Cuộc phỏng vấn nhiều lần bị gián đoạn do thời tiết xấu và các vấn đề âm thanh khi mưa lớn dội xuống mái nhà, khiến việc tiếp tục cuộc trò chuyện trở nên khó khăn. Bà Welker đã hỏi ê-kíp kỹ thuật liệu có nên tạm dừng cuộc phỏng vấn hay không, nhưng ông Trump nói rằng mọi người sẽ hiểu.

Sau đó là một loạt câu hỏi về Iran và vũ khí hạt nhân, ông Trump gọi bà Welker là “một người theo chủ nghĩa tự do lớn, một người cấp tiến lớn”. “Không, tôi chỉ là một nhà báo”, bà đáp lại.

Không khí trở nên căng thẳng khi 2 bên tranh luận về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, mà ông Trump cáo buộc là gian lận.

Ông Trump tiếp tục lặp lại các cáo buộc trước đây rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị “gian lận”. Ông đồng thời cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc bang tại California tuần trước cũng như vậy.

Tiếp đó, ông cáo buộc các quan chức bầu cử tại California là “không trung thực”, đồng thời nhận định bà Welker và các đồng nghiệp trong giới truyền thông của bà cũng không trung thực.

Bà Welker giữ nguyên lập trường phản đối nhận định của ông Trump và đề nghị Tổng thống đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Cuối cùng, ông Trump đáp trả: “Cô hoặc là không trung thực, hoặc là không đủ thông minh". Sau đó ông rời khỏi khung hình trong khi bà Welker cố gắng tiếp tục cuộc trao đổi.

Hôm 7/6, bà Welker cho biết đã nói chuyện với ông Trump vào ngày 6/6 về những gián đoạn do thời tiết gây ra và ông đã đồng ý thực hiện thêm một cuộc phỏng vấn khác với bà.