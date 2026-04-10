Tổng thống Putin tuyên bố ngừng bắn tạm thời với Ukraine

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 11/4.

"Do kỳ nghỉ lễ Phục sinh của Chính thống giáo đang đến gần, lệnh ngừng bắn được ban bố từ 16h ngày 11/4 cho đến hết ngày 12/4", Điện Kremlin cho biết.

Theo tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov "ngừng các hoạt động thù địch trên mọi hướng" trong giai đoạn này.

Điện Kremlin cũng nói thêm rằng Moscow "kỳ vọng Ukraine sẽ hành động tương tự”.

Tuyên bố cũng nêu rõ: "Quân đội Nga vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động khiêu khích tiềm tàng nào từ đối phương”.

Chính thống giáo Đông phương, tôn giáo chiếm đa số ở cả Ukraine và Nga, tuân theo lịch Julius, theo đó ngày lễ Phục sinh năm nay rơi vào ngày 12/4.

Năm ngoái, ông Putin cũng đã từng công bố một lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh. Lệnh này được cho là kéo dài từ 18h ngày 19/4 cho đến hết ngày 21/4. Mặc dù vậy, giao tranh tiếp tục xảy ra ở một số mặt trận.

Mặc dù Ukraine vẫn chưa phản hồi trước thông báo mới nhất của Điện Kremlin, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh trong hơn một tuần qua.

Hôm 30/3, ông Zelensky cho biết Kiev đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận đình chiến trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và cởi mở với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc dừng hoàn toàn các hành động thù địch.

Theo ông, một lệnh ngừng bắn kéo dài 2-3 ngày sẽ không cho phép Nga củng cố các vị trí của mình trên mặt trận, vì vậy một sáng kiến như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của các hoạt động trên chiến tuyến.

"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ", ông nói.

Ông cũng cho biết, Ukraine đang tiếp tục các nỗ lực thảo luận với các nhà đàm phán Mỹ về các đảm bảo an ninh, điều mà ông gọi là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài.

Phản ứng trước sáng kiến này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết chưa có sáng kiến ngừng bắn rõ ràng nào từ phía Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine tiếp tục đưa ra các nhượng bộ và thể hiện sự sẵn sàng đàm phán với Nga, tuy nhiên, Moscow tỏ ra không mặn mà với đề xuất của Kiev, nói rằng họ ưu tiên một thỏa thuận hòa bình tổng thể hơn.

Trong một diễn biến khác, ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào các cảng dầu của Nga đang có tác động đến quá trình đàm phán và ông kỳ vọng sẽ được nghe "nhiều điều mới mẻ" từ phía Nga trong vòng đàm phán tiếp theo.

“Trong mọi trường hợp, điều này củng cố đáng kể vị thế đàm phán của chúng ta”, ông nói.