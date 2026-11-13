Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ tại Trung Quốc

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, ngày 12/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về "toàn bộ vấn đề" liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tuần tới.

Ông Trump và ông Putin dự kiến ​​tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18-19/11. Trước đó, ông Ushakov từng đề cập khả năng các nhà lãnh đạo có thể tiến hành các cuộc hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị.

"Tất nhiên, trong cuộc gặp dự kiến ​​với ông Trump tại hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột (tại Ukraine)", ông Ushakov nói với các phóng viên.

Những bình luận của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, kết thúc tại Abu Dhabi. Các cuộc đàm phán đã khép lại với thỏa thuận trao đổi tù binh giữa hai bên, nhưng không đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Các đặc phái viên Mỹ cũng cho rằng châu Âu nên đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc đàm phán - một yêu cầu mà Kiev và châu Âu đã từ lâu ủng hộ.

Tuy nhiên, sẽ không có đại diện nào từ Ukraine hay châu Âu tham gia các cuộc đàm phán sắp tới tại Trung Quốc. Triển vọng về các cuộc đàm phán cấp cao liên quan đến cuộc xung đột - trong đó không có các đối tác chủ chốt nhưng lại bao gồm Trung Quốc - đã vấp phải sự hoài nghi.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ là bước đi hiệu quả hơn nhiều hướng tới hòa bình. Tổng thống Nga vẫn từ chối gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky tại một địa điểm trung lập.

Phía Kiev từ lâu vẫn giữ quan điểm rằng không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có sự hiện diện của chính Ukraine. Ông Zelensky khẳng định ông sẽ "không bao giờ chấp nhận bất kỳ quyết định nào giữa Mỹ và Nga" được đưa ra mà không có sự tham gia của Ukraine.

Tổng thống Ukraine gặp đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) tham dự cuộc họp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại sân bay Casement ở Baldonnel, phía tây Dublin vào ngày 12/11 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin vào tối 12/11, ngay sau khi các đặc phái viên Mỹ có chuyến thăm tới Moscow.

Sau khi kết thúc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, ông Witkoff và ông Kushner đã tới Điện Kremlin để trực tiếp trao đổi với Tổng thống Putin. Tiếp đó, cả hai đặc phái viên đã đến Ireland để gặp Tổng thống Zelensky, khi nhà lãnh đạo Ukraine đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

Cuộc trao đổi giữa ông Zelensky với ông Witkoff và ông Kushner diễn ra tại sân bay quân sự Casement, nằm ở Baldonnel, phía tây Dublin. Những hình ảnh được công bố cho thấy ông Rustem Umerov - trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, đồng thời là người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại nước này - cũng có mặt tại cuộc gặp.

Trong một cuộc họp báo cùng hai đặc phái viên Mỹ sau cuộc gặp, ông Zelensky thông báo với các phóng viên rằng châu Âu sẽ góp mặt trong vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, đồng thời cho biết đợt trao đổi tù binh sắp tới giữa Nga và Ukraine sẽ là đợt trao đổi lớn nhất từ ​​trước đến nay.

"Trong lần tới, tại cuộc họp tiếp theo, châu Âu sẽ tham gia nhóm đàm phán", ông Zelensky nói, đồng thời xác nhận các đại diện châu Âu sẽ tham gia trực tiếp chứ không tiến hành các cuộc thảo luận riêng biệt.

"Họ sẽ có tiếng nói. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì cuộc chiến đang diễn ra ở châu Âu", ông Zelensky nói thêm.

Ông Kushner cho biết Tổng thống Putin đã đồng ý để châu Âu tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thông tin về việc ai sẽ đại diện cho các nước châu Âu trong các cuộc đàm phán sắp tới vẫn chưa được công bố.

Ông Witkoff tiết lộ một vòng đàm phán nữa đã được thống nhất, nhưng không cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm hay các chi tiết khác. Ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Ông Kushner cũng chia sẻ rằng các kế hoạch tái thiết Ukraine hậu xung đột đang được xây dựng. Theo ông, các kế hoạch này "thực sự đáng kinh ngạc" và "tiềm năng của Ukraine là vô cùng lớn”.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin trong các cuộc thảo luận với các đặc phái viên Mỹ, ông Putin đã đề xuất một "sứ mệnh nhân đạo" tạm thời tại thành phố Kostiantynivka - nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt - thuộc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai và các thỏa thuận an ninh hậu xung đột là một chủ đề chính được thảo luận tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, các đại diện của Nga cho biết họ không được ủy quyền để đưa ra bất kỳ cam kết nào về hình thức đàm phán.