Tổng thống Putin quỳ gối trao huân chương cho vận động viên Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao huân chương cho vận động viên Ivan Golubkov tại Điện Kremlin ngày 20/3 (Ảnh: Reuters).

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy xúc động, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/3 đã quỳ xuống trao tặng Huân chương Hữu nghị danh giá cho vận động viên Ivan Golubkov, ghi nhận thành tích xuất sắc của vận động viên này tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic mùa đông 2026 ở Milano-Cortina, Italy.

Khoảnh khắc Tổng thống Putin quỳ xuống trao huân chương cho Golubkov đã thu hút sự chú ý và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tại lễ vinh danh các vận động viên Nga tham dự Paralympic, Tổng thống Putin đã ca ngợi các vận động viên vì sự kiên trì, kỹ năng và quyết tâm của họ.

"Tôi chân thành chúc mừng các bạn, đội tuyển quốc gia Nga, về phần thi đấu thực sự đáng kinh ngạc tại Thế vận hội Paralympic Mùa đông Milano Cortina 2026", Tổng thống Putin nói, đồng thời gửi lời chúc mừng về "những thành tựu xuất sắc" của các vận động viên Nga.

Mặc dù chỉ cử 6 vận động viên tham gia, Nga đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng huy chương vàng, sau Trung Quốc và Mỹ. Đây là thành tích đáng chú ý vì đoàn Nga tham dự với số lượng vận động viên ít hơn đáng kể so với các đoàn khác.

"Đoàn của chúng ta chỉ có 6 vận động viên và họ đã thi đấu ở 3 môn thể thao. Xét về bảng xếp hạng huy chương, cũng như số huy chương vàng, bạc và đồng giành được, chúng ta đã đứng thứ ba. Thật tuyệt vời”, ông Putin nói.

Thế vận hội Paralympic mùa đông 2026, diễn ra vào ngày 6-15/3, đã quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm chịu các lệnh trừng phạt, đoàn Paralympic Nga được phép thi đấu với quốc kỳ và quốc ca của Nga.