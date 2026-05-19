Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung đang ở mức cao chưa từng có

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Hôm nay 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cận Bình như một phần trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ giữa 2 nước.

"Ngày nay, quan hệ Nga - Trung đã đạt đến một mức độ thực sự chưa từng có. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được phản ánh trong bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và bình đẳng, tiến hành đối thoại tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả 2 nước", ông Putin nói.

Ông cho biết thêm: "Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, từ lâu đã vượt qua cột mốc 200 tỷ USD. Các khoản thanh toán song phương hiện nay được thực hiện gần như hoàn toàn bằng đồng rúp và đồng nhân dân tệ”.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga quan tâm đến việc đưa nhân dân Trung Quốc và Nga đến gần nhau hơn, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, và tiếp thu tất cả những điều tích cực có được từ các truyền thống và di sản phong phú của 2 nước.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi hoan nghênh việc áp dụng chế độ miễn thị thực lẫn nhau giữa các nước chúng ta, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi thương mại và du lịch lớn hơn, đồng thời tận dụng những cơ hội mới cho việc giao lưu và tiếp xúc cá nhân giữa các công dân Nga và Trung Quốc", Tổng thống Putin nói.

Ông nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc ủng hộ sự hợp tác tích cực thông qua Liên hợp quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, BRICS và các thực thể đa phương khác, đóng góp một phần đáng kể vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực cấp bách.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cả các cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, tập trung vào “các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương, cũng như các diễn biến lớn trong tình hình quốc tế.

Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến ​​sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga cũng dự kiến ​​thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy một “thế giới đa cực” và “một mô hình quan hệ quốc tế mới”.