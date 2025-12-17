Tổng thống Putin phản bác cảnh báo của phương Tây về cuộc chiến với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn “căng thẳng” và “vô cùng nguy kịch” ở một số khu vực.

Ông cáo buộc các nước NATO “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn” bằng cách xây dựng và hiện đại hóa lực lượng tấn công của họ, trong khi truyền bá nỗi sợ hãi cho người dân bằng những tuyên bố về một cuộc xung đột không thể tránh khỏi với Nga và buộc họ phải chuẩn bị cho chiến tranh.

“Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng đây là lời nói dối, vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa về một mối đe dọa tưởng tượng nào đó của Nga đối với các nước châu Âu. Nhưng điều này đang được thực hiện một cách có chủ đích”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các quan chức EU đã “quên mất trách nhiệm của mình” và đang bị chi phối bởi lợi ích chính trị cá nhân hoặc tập thể ngắn hạn, chứ không phải lợi ích quốc gia.

Ông Putin tiếp tục nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử của Nga, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột và bất đồng, miễn là còn hy vọng.

“Sai lầm cho việc không nắm bắt những cơ hội này hoàn toàn thuộc về những người tin rằng họ có thể nói chuyện với Nga bằng vũ lực”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định Nga ủng hộ “sự hợp tác cùng có lợi và bình đẳng” với Mỹ và các quốc gia châu Âu, cũng như việc hình thành một hệ thống an ninh thống nhất trên khắp khu vực Á - Âu. Ông cũng nhấn mạnh những tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán song phương với Washington.

“Thật không may, điều này không thể nói về giới lãnh đạo hiện tại của hầu hết các nước châu Âu”, ông Putin nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Putin nhiều lần bác bỏ đồn đoán Nga có kế hoạch tấn công các quốc gia châu Âu, tuyên bố Moscow sẵn sàng đưa ra cam kết an ninh bằng văn bản cho châu Âu.

Tổng thống Putin cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu có thể đang “cố tạo ra một ảo tưởng đối với người dân của họ” hoặc “đáp ứng lợi ích của các công ty quốc phòng”.

Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công các nước châu Âu. Ngược lại, Nga cáo buộc NATO “kích động thù địch”.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, châu Âu cùng với Mỹ đã tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Một số quan chức, tướng lĩnh của châu Âu gần đây cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước ở khu vực sau vài năm nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: "Các chuyên gia quân sự và các cơ quan tình báo có thể ước tính khi nào Nga sẽ tái thiết lực lượng đủ để tấn công một thành viên NATO ở phía Đông. Chúng tôi luôn nói rằng điều này có thể xảy ra từ năm 2029 trở đi".

Ông cho biết thêm: “Tuy nhiên, hiện nay, một số người cho rằng kịch bản đó có thể xảy ra sớm nhất vào năm 2028. Một số người thậm chí còn tin rằng chúng ta đã trải qua mùa hè hòa bình cuối cùng rồi".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, NATO vẫn duy trì "năng lực răn đe mạnh mẽ", bao gồm cả lực lượng hạt nhân. Đáp lại, Moscow cáo buộc châu Âu đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga.