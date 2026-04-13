Tổng thống Putin nói sẵn sàng làm trung gian hòa giải hòa bình Mỹ - Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Điện Kremlin).

Điện Kremlin xác nhận cuộc điện đàm diễn ra ngày 12/4, chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt thỏa thuận.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm đã thảo luận về những diễn biến gần đây tại Trung Đông”, Điện Kremlin cho biết trong thông cáo về nội dung điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Putin nói Nga sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy một giải pháp hòa bình ở Trung Đông.

"Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh việc ông sẵn sàng trong nỗ lực tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, và làm trung gian hòa giải các nỗ lực để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông”, thông cáo cho biết thêm.

Đáp lại, Tổng thống Pezeshkian đã thông tin với nhà lãnh đạo Nga về các cuộc đàm phán Iran - Mỹ diễn ra tại Pakistan. Ông Pezeshkian cũng “bày tỏ cảm ơn đối với lập trường nguyên tắc của Nga nhằm giảm leo thang căng thẳng”.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cảm ơn Nga vì đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Bất chấp những nỗ lực và kỳ vọng từ các bên, bàn đàm phán Mỹ - Iran đã đổ vỡ sau hơn 20 giờ đàm phán căng thẳng.

Một quan chức Mỹ cho biết toàn bộ phái đoàn Mỹ đã rời thủ đô Islamabad của Pakistan mà không đạt được kết quả cụ thể. Theo CNN, việc không có bất kỳ thành viên nào, bao gồm các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner hay các nhóm kỹ thuật, ở lại thủ đô Pakistan cho thấy sẽ không có việc nối lại ngay các cuộc đàm phán trực tiếp, ngay cả ở cấp làm việc.

Trong khi đó, các nguồn tin Pakistan và Iran cho biết, phái đoàn đàm phán của Iran cũng nhanh chóng rời Islamabad. Phái đoàn này gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh.

Trong khi đó, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của ngoại giao để giải quyết chiến tranh, trong một tuyên bố về cuộc đàm phán Mỹ - Iran thất bại ngày hôm qua tại Pakistan.

Người phát ngôn về ngoại giao của EU, Anouar El Anouni, cho biết “chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của Pakistan”, và xác nhận Brussels sẽ đóng góp vào những nỗ lực tiếp theo để đạt được một giải pháp phối hợp với các đối tác của khối.