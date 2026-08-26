Tổng thống Putin ký 3 sắc lệnh mật

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Theo cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga và các thông tin do truyền thông Nga đăng tải, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 3 sắc lệnh bí mật vào ngày 25/8, trùng với thời điểm Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đang có chuyến thăm tới Moscow.

Các sắc lệnh mang số hiệu 605, 606 và 607 đã được ký nhưng không được công bố. Do vậy, nội dung của các văn kiện này cho đến nay vẫn là ẩn số.

Sự tồn tại của 3 sắc lệnh được suy đoán dựa trên số thứ tự của các sắc lệnh khác do Tổng thống Putin ký và công bố cùng ngày.

Tổng thống Putin đã ký 3 sắc lệnh được công bố công khai vào ngày 25/8, gồm các sắc lệnh mang số hiệu 608, 609 và 610. Trong số này, 2 sắc lệnh liên quan đến việc thay thế đại sứ Nga tại Iraq, trong khi sắc lệnh thứ 3 liên quan đến việc thay đổi thành phần của các ủy ban phụ trách vấn đề cựu chiến binh và người khuyết tật.

Sắc lệnh được công bố trước đó của ông Putin, số hiệu 604, được ký ngày 24/8. Sắc lệnh này cho phép nhà nước Nga đưa gần như bất kỳ tài sản hoặc doanh nghiệp nào vào diện “quản lý tạm thời” nếu chủ sở hữu không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Như vậy, 3 sắc lệnh còn lại, tương ứng với các số hiệu 605, 606 và 607, không được công bố. Các sắc lệnh này đã được ký nhưng không được công khai, cho thấy chúng thuộc diện mật.

Khoảng trống bất thường trong hồ sơ pháp lý của Nga xuất hiện khi giám đốc CIA tới Moscow để tiến hành các cuộc gặp với các quan chức Nga. Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra kín tiếng và không có nhiều thông tin được công bố.

Truyền thông Ukraine đưa tin, Washington đề nghị Kiev tạm dừng các cuộc tập kích nhằm vào các khu vực Moscow và St. Petersburg trong thời gian phái đoàn Mỹ thăm Nga.

Thời điểm ban hành các sắc lệnh mật và chuyến thăm của ông Ratcliffe tới Moscow đã làm dấy lên đồn đoán về việc liệu các tài liệu này có liên quan đến kế hoạch quân sự, lệnh động viên quân sự, các biện pháp an ninh hay những cuộc đàm phán nhạy cảm của Nga hay không.

Hiện chưa rõ mục đích chuyến thăm Nga của giám đốc CIA.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo Washington Post rằng ông Ratcliffe tới Moscow để tiến hành “các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan an ninh” và từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Theo báo Wall Street Journal, ông Ratcliffe có thể đã tới Moscow để chuyển lời cảnh báo dựa trên thông tin tình báo của Mỹ. Thông tin này cho rằng Nga đang tiến hành các bước chuẩn bị sớm cho đợt động viên quân sự nhằm phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời lên kế hoạch thử thách quyết tâm của khối NATO.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng Nga sắp huy động thêm 300.000 quân, nhằm đạt mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine vào cuối năm nay.

Mặc dù vậy, giới chức Nga khẳng định nước này không có nhu cầu tiến hành động viên quy mô lớn để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Một khả năng khác do trang tin The iPaper đưa ra là chuyến thăm có thể liên quan đến các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân.