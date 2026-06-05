Tổng thống Putin dự đoán thương vong của Ukraine trong xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với đại diện của các hãng truyền thông quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang tiến công dọc toàn bộ giới tuyến, trong khi quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

“Mỗi tháng, họ mất khoảng 40.000 người”, ông Putin tuyên bố.

Theo ông Putin, Ukraine cũng mất thêm khoảng 20.000 quân nữa do tình trạng đào ngũ mỗi tháng.

“Ukraine không có hệ thống phòng không, chỉ có những thành phần riêng lẻ, và thiếu các hệ thống tấn công mà Nga sở hữu. Không giống như Nga, Ukraine thiếu tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cũng khẳng định Moscow luôn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, miễn là dựa trên những thỏa hiệp đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska trong cuộc gặp thượng đỉnh của 2 nhà lãnh đạo năm ngoái.

Ông Putin gợi ý rằng xung đột có thể được giải quyết một cách nhanh chóng nếu ban lãnh đạo Ukraine chấp thuận những điều khoản đã được thảo luận tại Anchorage này.

Ông Putin cho biết Nga hiện đã kiểm soát hoàn toàn 100% lãnh thổ Lugansk, hơn 85% lãnh thổ Donetsk (gọi chung là vùng Donbass, ở miền Đông Ukraine). Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass không hề mâu thuẫn hay loại trừ lẫn nhau với việc đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề Ukraine.

Theo ước tính của hãng thông tấn TASS (Nga) dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 510.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh năm 2025.

Theo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất binh sĩ của Ukraine tính đến đầu năm 2025 đã lên tới hơn một triệu người.

Như vậy, tính đến đầu năm nay, tổng số thương vong của Kiev đã lên tới hơn 1,5 triệu người kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Vào tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết “theo nhiều ước tính độc lập, tổn thất về nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 1 triệu người và vẫn tiếp tục tăng”.

Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về con số trên.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cho đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể.

Quân đội Nga tiếp tục tiến công chậm nhưng chắc tại miền Đông Ukraine, và Moscow điều hàng loạt máy bay không người lái trong các cuộc tập kích gần như hàng ngày nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở xa tiền tuyến.

Tổng thống Putin gần đây tuyên bố lực lượng Nga đang tiến từng ngày trên chiến trường Ukraine và “chiến dịch quân sự” đang đi đến hồi kết.

Dù vậy, ông Putin không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho thời điểm kết thúc chiến sự. Ông giải thích, "không thể nêu ra các thời hạn chính xác trong điều kiện chiến đấu".