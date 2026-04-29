Tổng thống Putin cảnh báo đòn tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đang trở nên thường xuyên hơn. Ví dụ mới nhất là các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Tuapse, có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường”, Tổng thống Vladimir Putin nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Nga hôm 28/4.

Tổng thống Putin cho biết thống đốc khu vực đã báo cáo từ hiện trường rằng không có mối đe dọa lớn nào sau cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga.

"Dường như không có mối nguy hiểm nghiêm trọng nào, và mọi người đang tìm cách để đối phó với những thách thức mà họ gặp phải trên thực địa", ông nói thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp về an ninh bầu cử, Tổng thống Putin cho biết, việc Ukraine và các nước ủng hộ Kiev chuyển sang sử dụng chiến thuật gây hấn mới nhằm vào Nga có liên quan đến việc Kiev không thể ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

"Chúng ta biết rằng cả chính quyền Kiev và các bên ủng hộ họ đều đã sử dụng các phương pháp gây hấn công khai. Lý do rất rõ ràng và dễ hiểu: đối phương không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội chúng ta, của các binh lính chúng ta, dọc theo giới tuyến. Mỗi ngày, họ đều mất lãnh thổ", Tổng thống Putin nói thêm.

“Do vậy, Kiev đang chuyển sang gây hấn chống lại cả mục tiêu quân sự và dân sự. Họ hy vọng cách này sẽ thay đổi được điều gì đó. Nhưng sẽ không thay đổi được gì, nhưng các mối đe dọa vẫn hiện hữu, thậm chí đang gia tăng", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch tấn công rộng lớn hơn của Ukraine vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Moscow tại nước láng giềng.

Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga đã tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine.

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài, khi Moscow tìm cách vô hiệu hóa năng lực sản xuất vũ khí của Kiev để kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu dân sự của Nga.