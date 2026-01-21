Tổng thống Pháp gây chú ý khi đeo kính râm phát biểu tại Davos

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1 (Ảnh: Reuters).

Tuần này, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây chú ý khi đeo kính râm phản quang kiểu phi công và phát biểu tại sự kiện

Sự xuất hiện của Tổng thống Pháp với chiếc kính đặc biệt tại sự kiện quy tụ các lãnh đạo chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới đã đặt ra các câu hỏi.

Theo các kênh truyền thông, ông Macron có thể đã đeo kính để che một bên mắt bị đỏ và sưng.

Những bức ảnh được công bố trước đó cho thấy mắt của nhà lãnh đạo Pháp bị đỏ có thể do vỡ mạch máu.

Tuần trước, ông Macron cũng đeo kính râm khi tham dự một sự kiện ngoài trời và giải thích lý do ông đeo kính.

"Xin hãy bỏ qua vẻ ngoài kém thẩm mỹ của mắt tôi. Tất nhiên, vấn đề này hoàn toàn vô hại”, ông nói với các binh sĩ tại căn cứ quân sự ở Istres.

Ông Macron cũng nói đùa về vẻ ngoài của mình trong chuyến thăm này.

Trong một cuộc gặp tại Điện Elysee, Tổng thống Macron tiếp tục đeo kính râm và đã gửi lời xin lỗi vì sự xuất hiện này.

“Tôi xin lỗi về chiếc kính này, nó liên quan đến một vấn đề nhỏ, nhưng tôi buộc phải đeo chúng trong một khoảng thời gian. Vì vậy, các bạn sẽ phải chấp nhận tôi như vậy”, ông nói.

Trong bài phát biểu tại Davos ngày 20/1, Tổng thống Macron tuyên bố châu Âu "không nên ngần ngại sử dụng" các công cụ sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.

"Châu Âu rõ ràng phải giải quyết các vấn đề then chốt của mình", ông nhấn mạnh trong một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cả châu lục.

Bài phát biểu của ông Macron tại Davos diễn ra cùng lúc Tổng thống Trump công bố những tin nhắn cho thấy sự bối rối của nhà lãnh đạo Pháp về Greenland và đề xuất tổ chức cuộc họp G7 tại Paris vào ngày 22/1, trong đó có sự tham gia của đại diện Nga.

Ông Trump đã đăng tải ảnh chụp màn hình trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình, cho thấy ông Macron đề nghị tổ chức một cuộc họp với "người Ukraine, người Đan Mạch, người Syria và người Nga" và mời tổng thống Mỹ ăn tối tại Paris.

Những tin nhắn này xuất hiện sau khi Tổng thống Macron từ chối lời mời của Tổng thống Trump tham gia sáng kiến ​​Hội đồng Hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ. Động thái này khiến Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và sâm-panh của Pháp.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp, do các nước này phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm thâu tóm đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Tổng thống Macron đã gọi lời đe dọa áp thuế này là “không thể chấp nhận được”.

Pháp muốn Liên minh châu Âu (EU) sử dụng “công cụ chống cưỡng ép” để đáp trả đòn áp thuế của Mỹ. Đây là “vũ khí thương mại”, chưa từng được kích hoạt trước đây. Công cụ này cho phép hạn chế nhập khẩu và hàng hóa vào EU, được sử dụng để đáp trả hành động cưỡng ép từ bên thứ ba.