Tổng thống Paraguay Santiago Peña (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Paraguay Santiago Peña đã chính thức từ chức vào ngày 5/11, giữa lúc làn sóng phản đối và kêu gọi luận tội ông gia tăng mạnh mẽ sau sự sụp đổ của ngân hàng kỹ thuật số Ueno, khiến hàng triệu khách hàng không thể tiếp cận tài khoản của mình.

Trong bài phát biểu được ghi hình, ông Peña tuyên bố: “Tôi đưa ra quyết định này khi cân nhắc tới sự ổn định của đất nước, hòa bình xã hội và nhu cầu bảo vệ các thể chế dân chủ của chúng ta”.

Quyết định từ chức của ông Peña được đưa ra sau khi phe đối lập kêu gọi một phiên họp bất thường của quốc hội để khởi động quy trình luận tội. Đồng thời, hàng loạt cuộc tuần hành cũng diễn ra trên khắp cả nước, yêu cầu ông rời nhiệm sở. Trước đó, ông Peña đã mất đi sự ủng hộ từ chính đảng bảo thủ của mình. Phó Tổng thống Pedro Alliana dự kiến sẽ tiếp quản vị trí của ông.

Tổng thống Peña đã gửi lời xin lỗi tới người dân nhưng không nhận trách nhiệm trực tiếp về cuộc khủng hoảng ngân hàng. “Tôi cũng muốn xin lỗi người dân nếu có lúc nào đó tôi khiến họ thất vọng. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội niềm tin mà họ dành cho tôi”, ông nói.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của mình là đảm bảo người gửi tiền lấy lại được khoản tiết kiệm. “Đằng sau mỗi khoản tiền gửi là nhiều năm lao động vất vả, hy sinh và những ước mơ của gia đình. Điều tôi mong muốn nhất là bảo đảm hoàn trả các khoản tiền đó, quỹ bảo đảm tiền gửi thực hiện đúng mục đích, và các khoản tiền công cũng như nguồn lực thuộc về toàn thể người dân Paraguay được bảo vệ”, ông chia sẻ.

Bê bối Ueno: Từ ngân hàng "phủ sóng" đến sụp đổ chấn động

Các nghị sĩ đã cáo buộc ông Peña có xung đột lợi ích, lạm dụng quỹ hưu trí và che đậy ở cấp thể chế liên quan đến sự sụp đổ của Ueno. Ngân hàng này, từng phát triển nhanh chóng từ một công ty công nghệ tài chính chuyên biệt thành một ngân hàng tầm trung, đã quản lý gần 850 triệu USD tiền ngân sách công.

Ngân hàng Trung ương Paraguay đã phải can thiệp vào Ueno sau khi phát hiện công ty này vi phạm các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán. Cuộc khủng hoảng này đã khiến khoảng 3 triệu khách hàng của Ueno, tại một quốc gia có 6,5 triệu dân, không thể truy cập tài khoản của họ.

Sự sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng từng tuyên bố có hơn 60% người trưởng thành ở Paraguay là khách hàng đã gây chấn động hệ thống tài chính nước này.

Ngay sau khi được cấp giấy phép ngân hàng vào năm 2023, Ueno dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi tại Paraguay. Tổ chức này, vốn là phiên bản đổi tên của một công ty tài chính đã tồn tại hàng chục năm, thu hút khách hàng bằng các chương trình hoàn tiền hào phóng khi mua thực phẩm, mở rộng lên hơn 70 địa điểm, tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay và phủ tên mình lên sân vận động lớn nhất đất nước.

Dưới thời ông Peña, tiền của chính phủ đã đổ vào Ueno. Ông cũng bổ nhiệm Carlos Carvallo, Chủ tịch Financiera Ueno (tiền thân của ngân hàng Ueno), làm người đứng đầu Ngân hàng Trung ương, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tổ chức cho vay kỹ thuật số này.

Trong khi tiền tiết kiệm của người nghỉ hưu và các khoản tiền công khác ngày càng đổ nhiều vào Ueno, những lo ngại bên trong Ngân hàng Trung ương cũng gia tăng. Theo truyền thông Paraguay, Ueno bị nghi đã cho các công ty có liên hệ với chủ sở hữu vay những khoản tiền lớn, vượt quá giới hạn luật pháp cho phép và không có đủ tài sản thế chấp để bảo đảm các khoản nợ nếu chúng trở thành nợ xấu.

Ông Peña nhiều lần gạt bỏ các cảnh báo. Mới tháng trước, ông còn bảo vệ Ueno và hoạt động giám sát của Ngân hàng Trung ương, cho rằng những lo ngại này là một chiến dịch bôi nhọ khiến công chúng hoang mang.

Sự sụp đổ và những hệ lụy

Tuy nhiên, vào ngày 2/11, mọi thứ sụp đổ. Ngân hàng Trung ương cho biết các cơ quan quản lý điều tra những khoản vay của Ueno dành cho các công ty có liên hệ với chủ sở hữu đã phát hiện hoạt động cho vay được ghi chép thiếu đầy đủ, cùng những khoản chi mà ngân hàng này tính sai là tài sản. Sau khi sổ sách được điều chỉnh, vốn của Ueno giảm xuống còn chưa bằng một nửa mức tối thiểu theo luật định.

Ứng dụng, thẻ và dịch vụ chuyển tiền của Ueno ngừng hoạt động, các chi nhánh đóng cửa, khiến những người gửi tiền xếp hàng bên ngoài mà không có cách nào rút tiền tiết kiệm. Các quan chức đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết đã bắt đầu hoàn trả tiền cho người gửi tiền, đồng thời mở tài khoản mới tại các ngân hàng khác cho khoảng 280.000 người chỉ giao dịch với Ueno trước đó.

Nhà chức trách đã bắt giữ 8 lãnh đạo cấp cao của Ueno, trong đó có nhà sáng lập Miguel Vázquez và Chủ tịch ngân hàng Juan Manuel Gustale. Các công tố viên cũng truy tố 27 quan chức ngân hàng và cộng sự kinh doanh với những cáo buộc bao gồm vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm và âm mưu lừa đảo.