Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết ông đã có "một cuộc trò chuyện tuyệt vời” với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến Iran.

Chủ nhân Nhà Trắng nói: “Cuộc chiến ở Iran về mặt quân sự coi như đã kết thúc. Chúng tôi chỉ đang duy trì trạng thái nguyên trạng”.

"Điều quan trọng nhất là Qatar, Ả rập Xê út, UAE, Bahrain, Kuwait và các quốc gia khác đều ưu tiên trạng thái nguyên trạng. Nói cách khác là tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải lớn nhất trong lịch sử và chiến dịch Cổng sắt mới, nghĩa là áp dụng cả trên đất liền và trên biển", ông viết trên Truth Social.

Ông cũng nhấn mạnh: “Tất cả đều nhất trí rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là điều không thể thương lượng! Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các diễn biến ở Trung Đông, Mỹ sẵn sàng lên đạn và trong tư thế xuất kích”.

"Tuy nhiên, tại thời điểm này, điều đó ít khả năng xảy ra. Chúng ta đang thấy đà tiến triển tích cực hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột này và đảm bảo các lợi ích của nước Mỹ luôn được bảo vệ ở mọi thời điểm. Khi cuộc chiến này kết thúc, người dân Mỹ và thế giới sẽ an toàn và bảo đảm hơn rất nhiều”, ông cho biết.

Ông Trump nói thêm, ông vẫn đang tìm cách đảm bảo có một giải pháp lâu dài nhằm vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Iran.

Những phát biểu gần đây của ông Trump đều khẳng định rằng ít có khả năng Mỹ nối lại các hành động quân sự với Iran.

Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo, Mỹ đã xác định các mục tiêu hạ tầng, bao gồm 38 cây cầu của Iran, mà họ sẽ tập kích nếu buộc phải nối lại chiến dịch quân sự.

Xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài hơn 8 tháng. Hai bên về cơ bản đã ngừng giao tranh quy mô lớn, nhưng tiến trình đàm phán tiếp tục bế tắc.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei hôm qua cáo buộc Washington phát tán "tin giả" về các cuộc đàm phán tiềm năng. Ông đề nghị Mỹ chấp nhận 7 điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột. Ông đồng thời thúc giục Mỹ công nhận điều mà ông gọi là một trật tự khu vực mới.

Về phần mình, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận việc chính phủ đóng cửa để chấm dứt cuộc xung đột Iran hay không, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cho biết, đảng Dân chủ sẽ "chấm dứt cuộc chiến ở Iran bằng cách này hay cách khác".

Ông Jeffries đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp theo vào tháng 1. Trong những tuần tới, đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu để lựa chọn người lãnh đạo của đảng tại viện này.