Tổng thống Mỹ úp mở kế hoạch sau khi bất ngờ rút 5.000 quân khỏi Đức

Một cuộc tập trận của NATO (Ảnh: AFP).

Ông Trump cho biết ông có thể chuyển quân Mỹ từ Đức sang Ba Lan, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức trong vòng một năm tới.

“Ba Lan muốn điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có quan hệ rất tốt với tổng thống của họ... Tôi rất quý ông ấy, vì vậy điều đó là có thể", ông Trump nói với các phóng viên hôm 8/5 khi được hỏi về khả năng này.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự ở Đức, thực hiện lời cảnh báo mà ông Trump đưa ra sau khi căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz nóng lên về cuộc chiến Iran.

Sau đó, ông Trump còn cảnh báo rằng Lầu Năm Góc sẽ “cắt giảm nhiều hơn nữa chứ không chỉ 5.000 quân”.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 6/5 cho biết Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức và ông sẽ trực tiếp vận động Trump điều chuyển lực lượng này sang phía đông châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tuần cảnh báo Warsaw không nên “giành binh sĩ” Mỹ từ các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đồng thời là lãnh đạo đảng Nhân dân Ba Lan bảo thủ, Władysław Kosiniak-Kamysz, hôm 9/5 hoan nghênh phát biểu của ông Trump.

“Liên minh Ba Lan - Mỹ là nền tảng an ninh của chúng tôi. Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường sườn đông của NATO và bảo vệ châu Âu tốt hơn", ông viết trên mạng xã hội X.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Quyết định của Mỹ về việc rút quân khỏi Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự không hài lòng với chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức sau đó cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ vẫn "tốt đẹp".

Ba Lan đang đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, trong khi Đức có khoảng 36.000 binh sĩ Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói với RIA Novosti rằng “phía Ba Lan sẵn sàng cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết và hỗ trợ tài chính cho việc triển khai binh sĩ Mỹ”.

Ông Parnell nói thêm rằng Ba Lan sẵn sàng cung cấp cho quân đội Mỹ “các căn cứ và thao trường, kho chứa trang thiết bị và vũ khí, cơ sở hạ tầng hậu cần, cũng như chịu một phần chi phí liên quan đến việc triển khai lực lượng đồn trú, bao gồm duy trì cơ sở vật chất, cung cấp năng lượng và bảo đảm hoạt động hằng ngày của các đơn vị".

Người phát ngôn của NATO Allison Hart cho biết liên minh này đang “phối hợp với Mỹ để nắm rõ các chi tiết trong quyết định của họ về vị thế lực lượng tại Đức”.