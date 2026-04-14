Tổng thống Mỹ tiết lộ xây nhà thi đấu võ thuật 4.500 chỗ ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Tôi đã tham gia nhiều sự kiện lớn, nhưng chưa từng có sự kiện nào thu hút sự quan tâm nhiều như trận đấu UFC mà chúng ta tổ chức ngay trước cửa (Nhà Trắng)”, ông Trump nói với các phóng viên tập trung bên ngoài Phòng Bầu dục vào ngày 13/4

“Ngay tại đó, họ sẽ bắt đầu xây dựng một nhà thi đấu có 4.500 chỗ ngồi", Tổng thống nói, chỉ về phía bãi cỏ phía Nam trong khuôn viên Nhà Trắng.

“Và ở phía sau, tại Ellipse (công viên rộng 21ha ở phía sau Nhà Trắng), chúng ta sẽ có 100.000, có thể 50.000 đến 100.000 người. Họ đang xây dựng những sân khấu rất lớn, và chúng ta sẽ có các màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. Đây là một môn thể thao rất phổ biến", ông Trump nói.

Giải võ thuật đối kháng UFC, do đồng minh của ông Trump là Dana White đứng đầu, vào tháng 3 đã công bố toàn bộ danh sách các trận đấu cho sự kiện “UFC Freedom 250”, được tổ chức trùng với sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump vào ngày 14/6.

Sự kiện dự kiến sẽ có trận đấu chính giữa 2 võ sĩ hạng nhẹ Ilia Topuria và Justin Gaethje, cùng các trận đấu khác như cuộc đối đầu giữa võ sĩ Brazil Alex Pereira và võ sĩ Pháp Ciryl Gane.

“UFC Freedom 250” là một trong số nhiều sự kiện được lên kế hoạch trong năm nay nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Dana White là một người ủng hộ nổi bật của ông Trump và đã vận động cho Tổng thống tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa năm 2024.