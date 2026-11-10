Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết ông đã trao đổi với Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang, sau khi tỷ phú này thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

"Hôm nay tôi đã hỏi thăm ông ấy (Jensen Huang). Tôi thực sự đã trò chuyện với ông ấy, chỉ để xem liệu ông ấy có ổn không", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi đã hỏi ông ấy câu này: “Ông có biết cô ấy là điệp viên không?”. Ông ấy đáp: “Tôi hoàn toàn không biết cô ấy là điệp viên”. Tôi thực sự tin ông ấy”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông cảm thấy “ngạc nhiên” trước các cáo buộc nhằm vào CEO Nvidia, đồng thời cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét vụ việc.

"Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. Tôi biết FBI cũng đang điều tra vụ việc dưới một khía cạnh khác. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa với ông ấy”, ông Trump cho biết thêm.

Bất chấp lùm xùm ngoại tình của CEO Nvidia, Tổng thống Trump vẫn cho rằng ông Huang là một “người đáng tôn trọng”.

“Tôi biết rất rõ về Jensen. Tôi cho rằng ông ấy là một người đáng tôn trọng. Ông ấy đã xây dựng một công ty tuyệt vời - một công ty của Mỹ - và tôi nghĩ rằng ông ấy là một người đáng kính”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Huang là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Thung lũng Silicon, và mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu ít nhất từ năm 2025.

Trong hai năm qua, ông Huang đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại Washington.

Ngày 8/11, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm. Ông xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Lời thừa nhận được đưa ra giữa lúc hàng loạt hãng truyền thông lớn của Mỹ đưa tin rằng ông Huang được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Hiện vẫn chưa rõ Alice Huang gặp người đứng đầu Nvidia lần đầu tiên khi nào hoặc mối quan hệ ngoài luồng của họ kéo dài bao lâu, nhưng các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy họ cùng tham dự các cuộc gặp gỡ kinh doanh tại Đài Bắc vào tháng 6/2024 và tháng 5/2025.

Vào khoảng thời gian đó, công ty của bà là Megaspeed đã bắt đầu đợt thu mua các vi chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD của Nvidia. Các giao dịch của Megaspeed với Nvidia được cho là đã thu hút sự chú ý của chính phủ Mỹ.

Ban đầu, Nvidia lên tiếng bảo vệ mối quan hệ này, cho rằng đó là các giao dịch kinh doanh thông thường. Chỉ đến ngày 8/11, sau lời thừa nhận của ông Huang về mối quan hệ ngoài luồng, hội đồng quản trị của Nvidia thông báo về một cuộc điều tra độc lập đối với các báo cáo rằng CEO của họ đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

"Mặc dù Hội đồng Quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra của Hội đồng Quản trị sẽ xem xét tất cả các thông tin hiện có", tập đoàn này thông báo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 lên tiếng về thông tin tập đoàn công nghệ Nvidia đang điều tra liệu CEO Jensen Huang có trở thành mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài hay không, cũng như cáo buộc nữ doanh nhân Alice Huang có quan hệ tình cảm với ông là "điệp viên Trung Quốc".

"Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này. Những câu chuyện về cái gọi là "điệp viên Trung Quốc" là hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay.