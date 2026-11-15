Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Sự kiện kéo dài 3 ngày này với trọng tâm thảo luận là an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hợp tác kinh tế.

Hội nghị còn bao gồm các cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump - người có chuyến công du châu Á quan trọng.

Các cuộc thảo luận giữa những nhà lãnh đạo ASEAN, cùng các phiên họp mở rộng với các nguyên thủ quốc gia từ châu Á và phương Tây, sẽ tập trung vào những vấn đề các bên cùng quan tâm.

Các quan chức Philippines cho biết, Tổng thống Trump dự kiến ​​đến Manila cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào chiều 17/11. Ông Trump sẽ tham dự 3 cuộc họp quan trọng, trong đó có cuộc họp của nhóm Bộ tứ Kim cương (gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ). Ông cũng sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo ASEAN.

Vào ngày 18/11, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., trước khi lên đường đến thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 15 đến 17/11.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Brazil Lula da Silva tham dự lễ khai mạc với tư cách khách mời của nước Chủ tịch ASEAN.