Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Hai ngày sau bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 đã ký sắc lệnh đưa Phòng Bầu dục và Phòng họp nội các của Nhà Trắng thành "di tích quốc gia" và "thắng cảnh liên bang”.

Tuyên bố cũng nêu rõ Tổng thống vẫn có toàn quyền trang trí, thay đổi nội thất hoặc điều chỉnh an ninh, miễn là không làm hỏng kiến trúc và giá trị lịch sử của di tích.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết, việc gắn danh hiệu di tích, thắng cảnh quốc gia sẽ ngăn chặn các tổng thống tương lai dỡ bỏ hoặc làm đảo lộn những thiết kế sửa đổi của ông đối với các không gian đó.

"Không ai có thể tháo dỡ, phá hủy, đụng đến hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Nó thực chất được gọi là di tích quốc gia. Đó là một thắng cảnh liên bang", ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ông nhấn mạnh: “Điều này sẽ khiến không ai có thể phá hủy không gian tuyệt vời ấy".

Kể từ khi trở lại nhiệm sở, ông Trump đã sửa Phòng Bầu dục lịch sử với việc bổ sung các họa tiết trang trí điểm xuyết màu vàng và những bức tượng nhỏ, các bức chân dung của những người Mỹ nổi tiếng lấy ra từ kho lưu trữ cùng một bản sao của Tuyên ngôn Độc lập treo trên tường.

Khi được hỏi liệu có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào nếu cần thiết trong tương lai đối với các không gian này hay không, ông Trump nói: "Bất cứ sự sửa đổi lớn nào cũng cần được quốc hội phê chuẩn. Và hy vọng quốc hội sẽ đủ sáng suốt để điều đó không xảy ra”.

Nỗ lực của ông Trump nhằm bảo tồn những thay đổi ông đã thực hiện tại Nhà Trắng đánh dấu các sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ông ban hành kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào hôm 3/11. Trong cuộc bầu cử này, đảng Cộng hòa của ông đã mất quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Tổng thống Trump đã dành một năm qua tập trung vào hàng loạt dự án trên khắp Washington, từ các nỗ lực đổi tên và cải tạo Trung tâm Kennedy cho đến một sân golf ở Washington.

Ông đã thay đổi một số phòng trong Nhà Trắng, bao gồm việc sửa sang lại Phòng tắm Lincoln bằng đá cẩm thạch, và trang trí họa tiết mới cho Phòng Bầu dục.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã cho thi công phòng khiêu vũ có quy mô khoảng 8.400m², trị giá 400 triệu USD tại Nhà Trắng.

Ông còn ưu tiên một số dự án kiến trúc và văn hóa như đề xuất xây dựng một khải hoàn môn cao khoảng 76m gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington.