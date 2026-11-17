Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 cho biết ông có thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, đồng thời nói thêm rằng việc ông Kim có đến hay không còn tùy thuộc vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi có thể gặp ông Kim Jong-un, điều đó sẽ rất tốt", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

"Có thể ông ấy sẽ đến. Tôi không rõ nữa. Điều đó phụ thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Trump nói thêm, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim, đề cập đến mối quan hệ cá nhân "tốt đẹp" giữa hai nhà lãnh đạo. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc gặp có thể diễn ra trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách khôi phục hoạt động ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16/11 cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông Kim cũng tới Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC trong tuần này.

"Tất nhiên là có thể, nếu ông ấy (nhà lãnh đạo Triều Tiên) có mặt tại hội nghị cấp cao APEC", ông Peskov nói thêm.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra trong khi Tổng thống Putin tiếp một phái đoàn đảng Lao động Triều Tiên tại Điện Kremlin hôm 16/11.

Ông Putin đã đề nghị phái đoàn chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Kim Jong-un.

"Tôi đánh giá rất cao việc chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế. Điều này chắc chắn góp phần giải quyết các vấn đề cũng như thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cho biết, sự tham gia của các đơn vị quân đội Triều Tiên vào chiến dịch giành lại tỉnh Kursk đã mở ra một chương mới trong lịch sử giữa hai nước.

"Trong nhiều thập niên qua, hai nước chúng ta đã gắn kết với nhau bằng tình hữu nghị bền chặt, quan hệ láng giềng tốt đẹp và tình đồng chí chiến đấu. Việc các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia giành lại lãnh thổ khu vực Kursk đã mở ra một chương mới trong lịch sử tình đồng chí quân sự giữa hai nước chúng ta”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin khẳng định Nga “sẽ không bao giờ quên tinh thần anh hùng của các chiến sĩ Triều Tiên, những người đã sát cánh chiến đấu cùng các quân nhân Nga”.

Triều Tiên đã triển khai lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng lãnh thổ này.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên ngày càng chặt chẽ hơn.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.