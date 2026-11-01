Tổng thống Mỹ nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12, dự kiến ​​diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của nhà lãnh đạo Mỹ ở Florida.

Tổng thống Trump thừa nhận có “cơ hội rất tốt” để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo.

Người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ rằng trước đây ông chưa từng đề cập đến khả năng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng hiện tại ông có thể khẳng định điều đó.

"Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến một thỏa thuận - điều mà trước đây tôi chưa từng nói đến. Trước đây, tôi không nói như vậy. Mọi người đều biết bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo vô cùng lớn. Nhưng tôi tin rằng có cơ hội rất tốt để chúng ta giải quyết được vấn đề này", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Khi được hỏi về các thông tin liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine tại hội nghị G20, ông Trump không loại trừ khả năng này và bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán có thể tạo ra bước đột phá.

“Tôi nghĩ có cơ hội rất tốt để giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thúc đẩy nhiều thỏa thuận khác”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Trước đó, trang tin Kyiv Independent ngày 30/10 đưa tin, các quan chức Ukraine cho rằng Moscow đang thúc đẩy một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukriane Volodymyr Zelensky. Theo các nguồn tin, cuộc điện đàm khó có thể mang lại kết quả thực chất, nhưng giúp ông Putin tránh được việc phải gặp trực tiếp ông Zelensky.

Một quan chức Ukraine nói với Kyiv Independent rằng phía Nga đã từng cố gắng sắp xếp một cuộc điện đàm như vậy.

Khi được các phóng viên của đài Deutsche Welle hỏi về những thông tin này bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đáp: "Đừng tin họ".

Ngoại trưởng Nga tránh trả lời trực tiếp liệu Tổng thống Putin có sẵn sàng điện đàm với Tổng thống Zelensky hay không, thay vào đó, ông nhắc lại rằng Tổng thống Ukraine "nên đến Moscow" để tiến hành một cuộc gặp song phương.

Khi được hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa hai bên tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới vào tháng 12, ông Lavrov lưu ý rằng Ukraine không phải là thành viên của nhóm này.

Kể từ khi ông Zelensky nhậm chức tổng thống, các cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine rất hạn chế, chỉ bao gồm hai cuộc điện đàm và một cuộc gặp trực tiếp, tất cả đều diễn ra trong giai đoạn năm 2019-2020.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào năm 2025, Ukraine đã nhiều lần nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Hiện tại, mỗi khi phía Ukraine đề cập đến khả năng tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Điện Kremlin đều cho rằng ông Zelensky nên đến Moscow để gặp nhà lãnh đạo Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin gặp mặt tại một địa điểm trung lập.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 cho biết Tổng thống Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nếu nhận được lời mời từ Tổng thống Trump.

"Đây là cuộc họp cấp nguyên thủ, vì vậy quyết định thuộc về Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ không loại trừ khả năng đó, đặc biệt là nếu sự hiện diện của ông ấy có thể mang lại kết quả tích cực", ông Rubio nói với các phóng viên.

Trong khi đó, vào tháng 9, phía Mỹ đã gửi lời mời tới Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12. Tại đây, ông Putin có khả năng sẽ gặp ông Trump.

Sau đó, ông Zelensky đã đề nghị ông Putin tiến hành một cuộc gặp trực tiếp trong khuôn khổ hội nghị G20, nhưng Tổng thống Nga đã từ chối.

Tổng thống Trump từng cho biết ông không rõ liệu Tổng thống Putin có đồng ý tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Zelensky tại Miami hay không.