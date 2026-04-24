Tổng thống Mỹ nêu điều kiện bắt buộc cho Iran để đạt thỏa thuận hòa bình

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau khi chủ trì vòng đàm phán cấp đại sứ thứ hai giữa Israel và Li Băng hôm 23/4, khi được hỏi liệu Iran có cần ngừng tài trợ cho lực lượng Hezbollah để đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Có, đó là điều bắt buộc”.

Các cuộc đàm phán gần đây với Iran chủ yếu tập trung vào vấn đề hạt nhân, khi Tehran phản đối các yêu cầu trong thỏa thuận do Mỹ đề xuất, bao gồm việc chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Israel và Li Băng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong năm nay hay không, ông Trump cho biết: “Có cơ hội rất lớn”.

Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng, đã được gia hạn thêm 3 tuần.

2 ngày sau vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hôm 14/4, Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Hezbollah.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng được kỳ vọng có thể đánh dấu một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Li Băng và Israel có thể thúc đẩy những nỗ lực tiếp tục của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/4 cho biết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran hiện không phải là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông Baghaei cho biết trong các vòng đàm phán trước đây, các cuộc thảo luận luôn tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, nhưng vấn đề này không còn khả thi trong hoàn cảnh hiện tại. Vấn đề chính hiện nay là chấm dứt xung đột theo cách đáp ứng lợi ích của Tehran, ông nhấn mạnh.

Ông Baghaei nói thêm rằng các chủ đề đàm phán cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Ông cho biết điều quan trọng đối với Iran là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường và đảm bảo không gây hấn phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng phải dẫn đến hòa bình lâu dài, công nhận các quyền hợp pháp của Tehran, bồi thường thiệt hại và đảm bảo chống lại các hành động gây hấn mới.

"Nếu họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu muốn đàm phán, phải công bằng và hướng tới việc đạt được hòa bình lâu dài, công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại, đảm bảo chống lại cuộc tấn công mới. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng đàm phán”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Ông Jalali tuyên bố Iran đã bị Mỹ “phản bội” trong các cuộc đàm phán trước đây, do vậy không còn tin tưởng Washington nữa. Theo nhà ngoại giao này, Iran chưa bao giờ "từ chối đàm phán hay tấn công các nước khác, mà luôn luôn tự vệ”.