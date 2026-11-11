Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc tổ chức một cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh APEC sắp tới tại Trung Quốc. Một trong những chủ đề mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn thảo luận tại một cuộc gặp 3 bên tiềm năng là các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân.

"Tổng thống muốn cuộc gặp đó diễn ra nếu có thể. Chúng tôi cho rằng điều đó hoàn toàn khả thi. Một trong những chủ đề mà Tổng thống nghĩ nên thảo luận là thực trạng vũ khí hạt nhân trên thế giới, vì ông cho rằng việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân rất quan trọng”, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ngày 10/11.

Nga, Trung Quốc hiện chưa bình luận về đề nghị này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho hay Moscow, Bắc Kinh và Washington đang trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự cho một cuộc gặp 3 bên tiềm năng bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng xác nhận Bắc Kinh đang liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo.

Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ) Yun Sun nhận định cuộc gặp có khả năng diễn ra, nhưng vấn đề là hình thức và nội dung như thế nào.

Trong khi Tổng thống Trump muốn trao đổi với lãnh đạo Nga và Trung Quốc về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, Moscow được cho là muốn tận dụng cuộc gặp để thúc đẩy lập trường về xung đột Ukraine.