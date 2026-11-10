Ông Dana White đứng tại bục phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch tổ chức UFC Dana White đã ghé thăm phòng họp báo Nhà Trắng hôm 9/11, tham gia cuộc họp báo cùng Tổng thống Donald Trump.

UFC là tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) lớn trên thế giới, chuyên tổ chức các giải đấu đối kháng giữa những võ sĩ.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social vào cuối tuần, đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, hôm 8/11, ông Trump nói với các phóng viên rằng thực ra ông chỉ nói đùa.

Ông White nói với các nhà báo có mặt trong phòng rằng ông "luôn muốn thử làm việc này". "Ai có câu hỏi đầu tiên? Tôi hoàn toàn không có tham vọng chính trị", ông White nói.

Ông cho biết đang dự một trận đấu ở London (Anh) thì nhận được cuộc gọi của ông Trump thông báo rằng Tổng thống đã đăng bài viết trên Truth Social.

"24 giờ qua trong cuộc đời tôi thật điên rồ. Theo đúng nghĩa đen, mọi người, mọi cơ quan truyền thông đều gọi cho tôi. Tôi không muốn có hành động thiếu tôn trọng nên đã không nói gì cho đến khi ông ấy lên tiếng trước", ông White nói.

Ông Trump cho biết bài đăng trên mạng xã hội đề cập việc đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí được đưa ra sau một ngày làm việc không mấy thuận lợi với các phóng viên.

"Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ đến tên ông ấy. Ông ấy đã là bạn tôi từ lâu. Tôi nói: bạn biết không, tôi nghĩ mình sẽ chọn Dana White làm Thư ký báo chí mới. Sau đó, tôi gửi thông tin này cho một nhóm phóng viên, thế là xong. Tôi thực sự chỉ nói đùa. Vậy mà họ lại viết tin như thể tôi không nói đùa", ông Trump cho biết.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Trump một lần nữa hỏi ông White liệu ông có muốn trở thành Thư ký báo chí mới hay không.

"Để tôi hỏi ông câu hỏi quan trọng nhất. Dana, ông có muốn trở thành Thư ký báo chí của Mỹ không? Hãy nhìn tấm biển kia. Ông sẽ luôn có nó phía sau mình. Nhà Trắng, Washington. Ông có muốn công việc đó không, hay chỉ muốn tiếp tục gắn bó với UFC", ông Trump phát biểu.

Ông White cảm ơn ông Trump vì lời đề nghị, nhưng một lần nữa khẳng định không muốn tham gia chính trường.

"Tôi vô cùng thất vọng khi nghe điều này. Tạm biệt tất cả mọi người", ông Trump cho biết.

Ông Trump đang tìm người đảm nhiệm vị trí Thư ký báo chí kể từ khi bà Karoline Leavitt rời đi hồi tháng 8. Người kế nhiệm bà Leavitt là Katie Zacharia đã từ chức hồi tháng trước, chỉ sau chưa đầy một tuần làm việc.

Ngoài đời, ông Trump là bạn của ông White và đã tham dự một số sự kiện UFC kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Tháng 6, Mỹ đã tổ chức giải thi đấu UFC ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng như một hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Ông White cũng từng phát biểu tại các Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào các năm 2016, 2020 và 2024.