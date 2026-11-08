Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch UFC Dana White (Ảnh: AFP).

Khi đang ở câu lạc bộ golf của mình tại Florida, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông đã đề nghị ông White trở thành người phát ngôn chính của Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa.

Ông Trump nói rằng ông yêu cầu ông White đưa một số võ sĩ UFC đi cùng với tư cách “trợ lý”, đồng thời cho rằng nếu ông White nhận lời mời, ông sẽ là một Thư ký báo chí Nhà Trắng không giống bất kỳ ai khác. UFC là tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) lớn trên thế giới, chuyên tổ chức các giải đấu đối kháng giữa những võ sĩ.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, CNN dẫn một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông White có thể đã từ chối lời đề nghị từ ông Trump.

Ông White có mặt tại London, Anh hôm 7/11 để tham dự một sự kiện quyền Anh. Người phát ngôn UFC chưa đưa ra bình luận.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh Nhà Trắng đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sau khi đảng Cộng hòa để mất lưỡng viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Hôm 6/11, ông Trump thông báo thay thế cố vấn lâu năm, Chánh văn phòng Susie Wiles bằng trợ lý Stephen Miller. Ông Miller được biết đến là kiến trúc sư của các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền và là một trong những nhân vật kiên quyết nhất trong nhóm thân cận của ông Trump.

Trước đó, ông Trump đã chọn bà Katie Zacharia làm Thư ký báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, bà đã từ chức sau 5 ngày. Vị trí này bị bỏ trống kể từ khi bà Karoline Leavitt rời đi vào cuối tháng 8.

Ngoài đời, ông Trump là bạn của ông White và đã tham dự một số sự kiện UFC kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Tháng 6, Mỹ đã tổ chức giải thi đấu UFC ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng như một hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Ông White cũng từng phát biểu tại các Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào các năm 2016, 2020 và 2024.